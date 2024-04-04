Москвичей познакомили с промысловыми традициями коренных народов Ямала

05 апреля 2024 в 12:25 Размер текста - 17 +

Сохранение промыслов КМНС ЯНАО — приоритет окружных властей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В московском ГУМе состоялась масштабная выставка посвященная традициям коренных народов Ямала. Как сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, выставка была подготовлена региональным департаментом АПК. «Выставка в столичном ГУМе „Ямал. Гармония Арктики“, познакомила всех желающих с бытом и культурой коренных народов Севера», — рассказали в пресс-службе окружного правительства. На первом этаже универмага был установлен чум, а рядом размещена точка с ямальскими деликатесами и выставочными экземплярами. В департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО ранее озвучивали, что выставка призвана популяризировать труд и промысловые традиции КМНС. Власти округа стремятся улучшить взаимодействие оленеводов и заготовительных компаний, которые в настоящее время работают через посредников-скупщиков оленины. В департаменте АПК ЯНАО намереваются исключить из цепочки посредников, чтобы не допустить задержек по выплатам промысловикам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В московском ГУМе состоялась масштабная выставка посвященная традициям коренных народов Ямала. Как сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, выставка была подготовлена региональным департаментом АПК. «Выставка в столичном ГУМе „Ямал. Гармония Арктики“, познакомила всех желающих с бытом и культурой коренных народов Севера», — рассказали в пресс-службе окружного правительства. На первом этаже универмага был установлен чум, а рядом размещена точка с ямальскими деликатесами и выставочными экземплярами. В департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО ранее озвучивали, что выставка призвана популяризировать труд и промысловые традиции КМНС. Власти округа стремятся улучшить взаимодействие оленеводов и заготовительных компаний, которые в настоящее время работают через посредников-скупщиков оленины. В департаменте АПК ЯНАО намереваются исключить из цепочки посредников, чтобы не допустить задержек по выплатам промысловикам.