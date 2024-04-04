04 апреля 2024

Москвичей познакомили с промысловыми традициями коренных народов Ямала

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День оленевода в селе Аксарка, ЯНАО, оленьи рога
Сохранение промыслов КМНС ЯНАО — приоритет окружных властей Фото:

В московском ГУМе состоялась масштабная выставка посвященная традициям коренных народов Ямала. Как сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, выставка была подготовлена региональным департаментом АПК.

«Выставка в столичном ГУМе „Ямал. Гармония Арктики“, познакомила всех желающих с бытом и культурой коренных народов Севера», — рассказали в пресс-службе окружного правительства. На первом этаже универмага был установлен чум, а рядом размещена точка с ямальскими деликатесами и выставочными экземплярами.

В департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО ранее озвучивали, что выставка призвана популяризировать труд и промысловые традиции КМНС. Власти округа стремятся улучшить взаимодействие оленеводов и заготовительных компаний, которые в настоящее время работают через посредников-скупщиков оленины. В департаменте АПК ЯНАО намереваются исключить из цепочки посредников, чтобы не допустить задержек по выплатам промысловикам.

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В московском ГУМе состоялась масштабная выставка посвященная традициям коренных народов Ямала. Как сообщили в правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа, выставка была подготовлена региональным департаментом АПК. «Выставка в столичном ГУМе „Ямал. Гармония Арктики“, познакомила всех желающих с бытом и культурой коренных народов Севера», — рассказали в пресс-службе окружного правительства. На первом этаже универмага был установлен чум, а рядом размещена точка с ямальскими деликатесами и выставочными экземплярами. В департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО ранее озвучивали, что выставка призвана популяризировать труд и промысловые традиции КМНС. Власти округа стремятся улучшить взаимодействие оленеводов и заготовительных компаний, которые в настоящее время работают через посредников-скупщиков оленины. В департаменте АПК ЯНАО намереваются исключить из цепочки посредников, чтобы не допустить задержек по выплатам промысловикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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