В департаменте АПК ЯНАО решили, что оленеводы должны работать с заготовительными компаниями без участия посредников-скупщиков скота. По словам источников, эта мера позволит решить многолетнюю проблему с задержками выплат за сдачу оленей на мясо.
«На Ямале сложилась практика передачи оленей на убой через посредников — оленеводы не хотят разбираться с бюрократическими вопросами передают животных в руки представителей различных фермерских хозяйств. В департаменте решили, что вина за задержки лежит именно на посредниках, не исполняющих свои обязательства перед МУПами, поэтому их участие в заготовительных кампаниях планируют прекратить», — сообщил агентству источник во властных структурах.
В пресс-службе окружного департамента АПК подтвердили намерения исключить посредников из оленеводческой отрасли: «Сегодня департамент совместно с заготовителями Ямала рассматривает вопрос улучшения процесса приема оленей на убой путем создания более комфортных условий для оленеводов — фактических владельцев оленей. В планах усиление информационной и консультационной поддержки оленеводов, пересмотр и автоматизация процессов документооборота (включая помощь в заключении договоров и подготовке сопроводительных документов на заготовительных комплексах)».
Проблема с выплатами оленеводам обсуждается в ЯНАО уже 10 лет. Первые жалобы коренного населения начались еще при предыдущем губернаторе округа Дмитрии Кобылкине. В последние месяцы о проблеме стали говорить чаще. Ранее URA.RU сообщало о том, что к вопросу подключился активист-оленевод Сэротэтто.
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