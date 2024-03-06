Власти ЯНАО придумали, как решить острую проблему оленеводов. Инсайд

Департамент АПК ЯНАО избавится от посредников между оленеводами и заготовителями

07 марта 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО взяли курс на борьбу со скупщиками скота у населения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В департаменте АПК ЯНАО решили, что оленеводы должны работать с заготовительными компаниями без участия посредников-скупщиков скота. По словам источников, эта мера позволит решить многолетнюю проблему с задержками выплат за сдачу оленей на мясо. «На Ямале сложилась практика передачи оленей на убой через посредников — оленеводы не хотят разбираться с бюрократическими вопросами передают животных в руки представителей различных фермерских хозяйств. В департаменте решили, что вина за задержки лежит именно на посредниках, не исполняющих свои обязательства перед МУПами, поэтому их участие в заготовительных кампаниях планируют прекратить», — сообщил агентству источник во властных структурах. В пресс-службе окружного департамента АПК подтвердили намерения исключить посредников из оленеводческой отрасли: «Сегодня департамент совместно с заготовителями Ямала рассматривает вопрос улучшения процесса приема оленей на убой путем создания более комфортных условий для оленеводов — фактических владельцев оленей. В планах усиление информационной и консультационной поддержки оленеводов, пересмотр и автоматизация процессов документооборота (включая помощь в заключении договоров и подготовке сопроводительных документов на заготовительных комплексах)». Проблема с выплатами оленеводам обсуждается в ЯНАО уже 10 лет. Первые жалобы коренного населения начались еще при предыдущем губернаторе округа Дмитрии Кобылкине. В последние месяцы о проблеме стали говорить чаще. Ранее URA.RU сообщало о том, что к вопросу подключился активист-оленевод Сэротэтто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В департаменте АПК ЯНАО решили, что оленеводы должны работать с заготовительными компаниями без участия посредников-скупщиков скота. По словам источников, эта мера позволит решить многолетнюю проблему с задержками выплат за сдачу оленей на мясо. «На Ямале сложилась практика передачи оленей на убой через посредников — оленеводы не хотят разбираться с бюрократическими вопросами передают животных в руки представителей различных фермерских хозяйств. В департаменте решили, что вина за задержки лежит именно на посредниках, не исполняющих свои обязательства перед МУПами, поэтому их участие в заготовительных кампаниях планируют прекратить», — сообщил агентству источник во властных структурах. В пресс-службе окружного департамента АПК подтвердили намерения исключить посредников из оленеводческой отрасли: «Сегодня департамент совместно с заготовителями Ямала рассматривает вопрос улучшения процесса приема оленей на убой путем создания более комфортных условий для оленеводов — фактических владельцев оленей. В планах усиление информационной и консультационной поддержки оленеводов, пересмотр и автоматизация процессов документооборота (включая помощь в заключении договоров и подготовке сопроводительных документов на заготовительных комплексах)». Проблема с выплатами оленеводам обсуждается в ЯНАО уже 10 лет. Первые жалобы коренного населения начались еще при предыдущем губернаторе округа Дмитрии Кобылкине. В последние месяцы о проблеме стали говорить чаще. Ранее URA.RU сообщало о том, что к вопросу подключился активист-оленевод Сэротэтто.