В Троицке Челябинской области паводковыми водами разрушены новая набережная и подвесной мост. Фото и видео разрушений очевидцы делятся в соцсетях. По данным регионального МЧС, вода здесь поднялась на 253 сантаметра.
«Река Уй, Троицкий городской округ, поднятие воды на 253 сантиметра. Угрозы нет», — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.
Местные жители сообщают, что вода смыла набережную, которую недавно благоустроили. Также жертвой подъема воды стал подвесной мост, который считался местной достопримечательностью.
Паводок на юге региона стартовал в первых числах апреля. В двух районах объявлен режим ЧС, жителям оказывают помощь экстренные службы.
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