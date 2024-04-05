Паводок разрушил достопримечательности Троицка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Троицке Челябинской области паводковыми водами разрушены новая набережная и подвесной мост. Фото и видео разрушений очевидцы делятся в соцсетях. По данным регионального МЧС, вода здесь поднялась на 253 сантаметра.

«Река Уй, Троицкий городской округ, поднятие воды на 253 сантиметра. Угрозы нет», — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Местные жители сообщают, что вода смыла набережную, которую недавно благоустроили. Также жертвой подъема воды стал подвесной мост, который считался местной достопримечательностью.

Паводок на юге региона стартовал в первых числах апреля. В двух районах объявлен режим ЧС, жителям оказывают помощь экстренные службы.

Вода снесла мост и набережную Telegram-канал «Троицк МК»

Уровень воды поднялся на 253 см Telegram-канал «Троицк МК»