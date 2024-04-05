В Троицке смыло новую набережную и подвесной мост. Фото, видео

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Паводок 2017 Река Тобол в Кургане., паводок2017, река тобол
Паводок разрушил достопримечательности Троицка Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Троицке Челябинской области паводковыми водами разрушены новая набережная и подвесной мост. Фото и видео разрушений очевидцы делятся в соцсетях. По данным регионального МЧС, вода здесь поднялась на 253 сантаметра.

«Река Уй, Троицкий городской округ, поднятие воды на 253 сантиметра. Угрозы нет», — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области.

Местные жители сообщают, что вода смыла набережную, которую недавно благоустроили. Также жертвой подъема воды стал подвесной мост, который считался местной достопримечательностью.

Паводок на юге региона стартовал в первых числах апреля. В двух районах объявлен режим ЧС, жителям оказывают помощь экстренные службы.

Вода снесла мост и набережную
Вода снесла мост и набережную
Уровень воды поднялся на 253 см
Уровень воды поднялся на 253 см

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В Троицке Челябинской области паводковыми водами разрушены новая набережная и подвесной мост. Фото и видео разрушений очевидцы делятся в соцсетях. По данным регионального МЧС, вода здесь поднялась на 253 сантаметра. «Река Уй, Троицкий городской округ, поднятие воды на 253 сантиметра. Угрозы нет», — сообщили в пресс-службе МЧС Челябинской области. Местные жители сообщают, что вода смыла набережную, которую недавно благоустроили. Также жертвой подъема воды стал подвесной мост, который считался местной достопримечательностью. Паводок на юге региона стартовал в первых числах апреля. В двух районах объявлен режим ЧС, жителям оказывают помощь экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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