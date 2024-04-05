В Екатеринбурге провели облаву на мигрантов, не вставших на воинский учет. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала 2024 года 670 бывших мигрантов поставили на воинский учет
С начала 2024 года 670 бывших мигрантов поставили на воинский учет Фото:

В Екатеринбурге 5 апреля силовики провели масштабный рейд, в ходе которого вручали повестки в военкомат бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ, но не вставшим на воинский учет. Всего таких выявили 14 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.

«Был осуществлен выезд в ряд организаций и торговых точек Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга, в ходе которого удалось выявить 14 таких граждан, которым были вручены повестки о явке в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — сказано в сообщении. Отмечается, что подобные рейды будут продолжаться.

Всего с начала 2024 года в Екатеринбурге поставили на воинский учет более 670 бывших мигрантов. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе», — отметили в ведомстве.

Повестки начали раздавать и в здании ГИБДД на Чкалова,1 из-за толп мигрантов, которые пытаются поменять национальные права на российские. По информации URA.RU, такие же мобильные пункты в скором времени откроют во всех ГАИ Екатеринбурга.

Фото:

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В Екатеринбурге 5 апреля силовики провели масштабный рейд, в ходе которого вручали повестки в военкомат бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ, но не вставшим на воинский учет. Всего таких выявили 14 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО. «Был осуществлен выезд в ряд организаций и торговых точек Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга, в ходе которого удалось выявить 14 таких граждан, которым были вручены повестки о явке в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — сказано в сообщении. Отмечается, что подобные рейды будут продолжаться. Всего с начала 2024 года в Екатеринбурге поставили на воинский учет более 670 бывших мигрантов. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе», — отметили в ведомстве. Повестки начали раздавать и в здании ГИБДД на Чкалова,1 из-за толп мигрантов, которые пытаются поменять национальные права на российские. По информации URA.RU, такие же мобильные пункты в скором времени откроют во всех ГАИ Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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