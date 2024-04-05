С начала 2024 года 670 бывших мигрантов поставили на воинский учет Фото: пресс-служба ВСУ СК России по ЦВО

В Екатеринбурге 5 апреля силовики провели масштабный рейд, в ходе которого вручали повестки в военкомат бывшим мигрантам, получившим гражданство РФ, но не вставшим на воинский учет. Всего таких выявили 14 человек, рассказали URA.RU в пресс-службе ВСУ СК России по ЦВО.

«Был осуществлен выезд в ряд организаций и торговых точек Ленинского и Верх-Исетского районов Екатеринбурга, в ходе которого удалось выявить 14 таких граждан, которым были вручены повестки о явке в военный комиссариат для оформления соответствующих документов», — сказано в сообщении. Отмечается, что подобные рейды будут продолжаться.

Всего с начала 2024 года в Екатеринбурге поставили на воинский учет более 670 бывших мигрантов. «Работа на указанном направлении проводится военными следователями на системной основе», — отметили в ведомстве.

Повестки начали раздавать и в здании ГИБДД на Чкалова,1 из-за толп мигрантов, которые пытаются поменять национальные права на российские. По информации URA.RU, такие же мобильные пункты в скором времени откроют во всех ГАИ Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба ВСУ СК России по ЦВО