В Киеве надеются получить до 8 млрд евро доходов от замороженных активов РФ

Замглавы офиса Зеленского: Киев может претендовать на 8 млрд активов РФ

05 апреля 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Киев может претендовать на 280 миллиардов евро активов РФ, считает Ирина Мудрая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В 2024 году Киев может получить до восьми миллиардов евро от замороженных Евросоюзом активов РФ. Об этом рассказала замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая. Новость по теме ЕС одобрил помощь Киеву из конфискованных активов России: как это будет и как отреагирует РФ «Было принято решение, что это будет возможно, начиная с 2024 года… Наши ожидания, что они составят от 5 до 8 миллиардов евро», — сказала Мудрая, ее слова приводит агентство РБК-Украина. Она добавила, что передача активов будет возможна только после принятия ЕС соответствующего законодательства. По словам Мудрой, окончательная сумма, на которую Киев может претендовать, доходит до 280 миллиардов евро. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз рассматривает возможность начать переводить Украине прибыль от замороженных российских активов уже в июле, несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди стран-членов. При этом американское издание ссылалось на проект законодательства ЕС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В 2024 году Киев может получить до восьми миллиардов евро от замороженных Евросоюзом активов РФ. Об этом рассказала замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Мудрая. «Было принято решение, что это будет возможно, начиная с 2024 года… Наши ожидания, что они составят от 5 до 8 миллиардов евро», — сказала Мудрая, ее слова приводит агентство РБК-Украина. Она добавила, что передача активов будет возможна только после принятия ЕС соответствующего законодательства. По словам Мудрой, окончательная сумма, на которую Киев может претендовать, доходит до 280 миллиардов евро. Ранее в Брюсселе саммит ЕС утвердил механизм конфискации российских активов для передачи Киеву. Также была согласована помощь Украине в размере 50 миллиардов евро до 2027 года. Агентство Bloomberg писало, что Евросоюз рассматривает возможность начать переводить Украине прибыль от замороженных российских активов уже в июле, несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди стран-членов. При этом американское издание ссылалось на проект законодательства ЕС.