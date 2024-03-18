18 марта 2024

Bloomberg раскрыл, когда ЕС передаст Украине замороженные деньги РФ

Bloomberg: ЕС передаст Украине замороженные активы РФ в июле
© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары США. Курган, купюры, деньги, доллары, валюта
ЕС хочет передать замороженные активы РФ в июле Фото:

Евросоюз рассматривает возможность начать переводить Украине прибыль от замороженных российских активов уже в июле, несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди стран-членов. Об этом пишет Bloomberg.

«ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле», — говорится в материале. Американское издание ссылается на проект законодательства ЕС.

Однако внутри Евросоюза нет единодушия относительно использования средств от российских активов, что может замедлить процесс их перечисления Украине. Некоторые страны ЕС выражают сомнения в целесообразности направления этих средств на военную помощь Киеву.

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Евросоюз рассматривает возможность начать переводить Украине прибыль от замороженных российских активов уже в июле, несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди стран-членов. Об этом пишет Bloomberg. «ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле», — говорится в материале. Американское издание ссылается на проект законодательства ЕС. Однако внутри Евросоюза нет единодушия относительно использования средств от российских активов, что может замедлить процесс их перечисления Украине. Некоторые страны ЕС выражают сомнения в целесообразности направления этих средств на военную помощь Киеву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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