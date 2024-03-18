Bloomberg раскрыл, когда ЕС передаст Украине замороженные деньги РФ

Евросоюз рассматривает возможность начать переводить Украине прибыль от замороженных российских активов уже в июле, несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди стран-членов. Об этом пишет Bloomberg.
«ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле», —
Однако внутри Евросоюза нет единодушия относительно использования средств от российских активов, что может замедлить процесс их перечисления Украине. Некоторые страны ЕС выражают сомнения в целесообразности направления этих средств на военную помощь Киеву.
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