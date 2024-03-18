Bloomberg раскрыл, когда ЕС передаст Украине замороженные деньги РФ

Bloomberg: ЕС передаст Украине замороженные активы РФ в июле

19 марта 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

ЕС хочет передать замороженные активы РФ в июле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Евросоюз рассматривает возможность начать переводить Украине прибыль от замороженных российских активов уже в июле, несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди стран-членов. Об этом пишет Bloomberg. «ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле», — говорится в материале. Американское издание ссылается на проект законодательства ЕС. Однако внутри Евросоюза нет единодушия относительно использования средств от российских активов, что может замедлить процесс их перечисления Украине. Некоторые страны ЕС выражают сомнения в целесообразности направления этих средств на военную помощь Киеву. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Евросоюз рассматривает возможность начать переводить Украине прибыль от замороженных российских активов уже в июле, несмотря на отсутствие консенсуса по этому вопросу среди стран-членов. Об этом пишет Bloomberg. «ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле», — говорится в материале. Американское издание ссылается на проект законодательства ЕС. Однако внутри Евросоюза нет единодушия относительно использования средств от российских активов, что может замедлить процесс их перечисления Украине. Некоторые страны ЕС выражают сомнения в целесообразности направления этих средств на военную помощь Киеву.