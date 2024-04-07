Курганских пассажиров предупредят, если работа аэропорта изменится из-за паводка

08 апреля 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В случае затопления и изменений по отправлению авиакомпания предупредит пассажиров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пассажиры курганских рейсов переживают за судьбу купленных билетов и потраченные на них деньги, а авиакомпания обещает принять меры по обращениям и сообщить, если планы на перелеты изменятся из-за паводка. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Купили билет на самолет в Москву из Кургана на 20 апреля. Аэропорт числится в списках затопляемых территорий в нынешней паводковой ситуации. Сообщений от авиакомпании не было, но мы, пассажиры, переживаем и не знаем, что делать», — сообщила читательница. Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию авиакомпании, осуществляющей перелеты из Кургана в Москву, для уточнения информации о планах компании на случай наводнения. Оператор по телефону сообщил, что изменений по рейсам Курган — Москва нет. Также он пояснил, что авиакомпания предупредит пассажиров об изменениях, если они произойдут. «Если произойдут какие-либо изменения, то будут оповещены все пассажиры. Если будут обращения, то авиакомпанией будут приниматься меры», — объяснил оператор. Также он уточнил, что могут быть приняты меры по вынужденному возврату или обмену билетов. Кроме того, корреспондент обратился в пресс-службу курганского аэровокзала для уточнения информации по состоянию аэропорта и изменениях. На момент написания новости ответ получен не был. Справочная же аэропорта утром 8 апреля не отвечала на звонки журналиста. Ранее URA.RU писало, что дорогу возле курганского аэропорта закрывают из-за паводка. С 8 апреля транспорту будет ограничен проезд по улице Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажиры курганских рейсов переживают за судьбу купленных билетов и потраченные на них деньги, а авиакомпания обещает принять меры по обращениям и сообщить, если планы на перелеты изменятся из-за паводка. Об этом URA.RU рассказала читательница. «Купили билет на самолет в Москву из Кургана на 20 апреля. Аэропорт числится в списках затопляемых территорий в нынешней паводковой ситуации. Сообщений от авиакомпании не было, но мы, пассажиры, переживаем и не знаем, что делать», — сообщила читательница. Корреспондент URA.RU обратился на горячую линию авиакомпании, осуществляющей перелеты из Кургана в Москву, для уточнения информации о планах компании на случай наводнения. Оператор по телефону сообщил, что изменений по рейсам Курган — Москва нет. Также он пояснил, что авиакомпания предупредит пассажиров об изменениях, если они произойдут. «Если произойдут какие-либо изменения, то будут оповещены все пассажиры. Если будут обращения, то авиакомпанией будут приниматься меры», — объяснил оператор. Также он уточнил, что могут быть приняты меры по вынужденному возврату или обмену билетов. Кроме того, корреспондент обратился в пресс-службу курганского аэровокзала для уточнения информации по состоянию аэропорта и изменениях. На момент написания новости ответ получен не был. Справочная же аэропорта утром 8 апреля не отвечала на звонки журналиста. Ранее URA.RU писало, что дорогу возле курганского аэропорта закрывают из-за паводка. С 8 апреля транспорту будет ограничен проезд по улице Гагарина от аэропорта до трассы «Иртыш».