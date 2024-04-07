Власти Кургана закрывают дорогу у аэропорта и мост из-за паводка

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Паводок. Курган, самосвал, ремонт заградительной дамбы, паводок
Власти Кургана закрыли дорогу и мост из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане власти закрывают дорогу около аэропорта и движение по Кировскому мосту из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«С 8 апреля и до особого распоряжения будет перекрыто движение по улице Гагарина от аэропорта до трассы „Иртыш“. Работы начнутся уже ночью. Объезд организован по улице Омской в направлении на Омский мост», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана.

Из-за паводка с 08:30 8 апреля будет закрыто движение транспорта по Кировскому мосту. Объезд осуществляется по улице Свободы и шоссе имени Тюнина, отметили в пресс-службе мэрии.

Ранее в микрорайоне Вороновка в Кургане началась эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны. Власти попросили горожан собрать документы, личные вещи, продукты питания и воду. Они рекомендовали эвакуируемым жителям отключить газ, электроэнергию и выйти на улицу Гагарина.

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В Кургане власти закрывают дорогу около аэропорта и движение по Кировскому мосту из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8 апреля и до особого распоряжения будет перекрыто движение по улице Гагарина от аэропорта до трассы „Иртыш“. Работы начнутся уже ночью. Объезд организован по улице Омской в направлении на Омский мост», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана. Из-за паводка с 08:30 8 апреля будет закрыто движение транспорта по Кировскому мосту. Объезд осуществляется по улице Свободы и шоссе имени Тюнина, отметили в пресс-службе мэрии. Ранее в микрорайоне Вороновка в Кургане началась эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны. Власти попросили горожан собрать документы, личные вещи, продукты питания и воду. Они рекомендовали эвакуируемым жителям отключить газ, электроэнергию и выйти на улицу Гагарина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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