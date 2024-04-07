Власти Кургана закрывают дорогу у аэропорта и мост из-за паводка

07 апреля 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

Власти Кургана закрыли дорогу и мост из-за паводка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане власти закрывают дорогу около аэропорта и движение по Кировскому мосту из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8 апреля и до особого распоряжения будет перекрыто движение по улице Гагарина от аэропорта до трассы „Иртыш“. Работы начнутся уже ночью. Объезд организован по улице Омской в направлении на Омский мост», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана. Из-за паводка с 08:30 8 апреля будет закрыто движение транспорта по Кировскому мосту. Объезд осуществляется по улице Свободы и шоссе имени Тюнина, отметили в пресс-службе мэрии. Ранее в микрорайоне Вороновка в Кургане началась эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны. Власти попросили горожан собрать документы, личные вещи, продукты питания и воду. Они рекомендовали эвакуируемым жителям отключить газ, электроэнергию и выйти на улицу Гагарина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане власти закрывают дорогу около аэропорта и движение по Кировскому мосту из-за угрозы подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «С 8 апреля и до особого распоряжения будет перекрыто движение по улице Гагарина от аэропорта до трассы „Иртыш“. Работы начнутся уже ночью. Объезд организован по улице Омской в направлении на Омский мост», — говорится в сообщении представителей администрации Кургана. Из-за паводка с 08:30 8 апреля будет закрыто движение транспорта по Кировскому мосту. Объезд осуществляется по улице Свободы и шоссе имени Тюнина, отметили в пресс-службе мэрии. Ранее в микрорайоне Вороновка в Кургане началась эвакуация жителей. С утра 8 апреля все дороги, ведущие в садоводства, будут засыпаны. Власти попросили горожан собрать документы, личные вещи, продукты питания и воду. Они рекомендовали эвакуируемым жителям отключить газ, электроэнергию и выйти на улицу Гагарина.