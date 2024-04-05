В Челябинской области подтоплено 38 жилых домов

Вода затопила участки и дома Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года

В Челябинской области подтоплено в ходе разлива рек 38 жилых домов. Это следует из сводки регионального главка МЧС по состоянию на 13 часов 5 апреля.

«Село Варна: подтоплены пять жилых домов и 23 приусадебных участка. Село Бреды: подтоплены 15 жилых домов и приусадебных участков. Поселок Переселенческий: подтоплены девять жилых домов и приусадебных участков. Поселок Наследницкий: подтоплены восемь жилых домов и 12 приусадебных участков. Поселок Новый Урал: подтоплены 14 приусадебных участков. Село Фершампенуаз: подтоплен один частный жилой дом и 17 приусадебных участков», — говорится в сводке.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону подчеркнули, что мониторинг ситуации ведется постоянно. Уровни воды в населенных пунктах без негативных изменений. Мероприятия по нормализации обстановки продолжаются.

«Большая вода» пришла в Челябинскую область в начале месяца. По состоянию на 5 апреля, из-за стихии режим ЧС введен на территории Варнинского и Брединского районов. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах.

Потоки воды разрушили мост в поселке Копаловский Нагайбакского района. В селе Париж из-за половодья отключили водоснабжение. В Карталинском районе льдина повредила водопровод, оставив без газа более 700 человек. Ограничение движения введено на автомобильной дороге Толсты-автодорога Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды.