В могиле пермского ветерана войны похоронили постороннего человека

05 апреля 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

В могиле ветерана ВОВ незаконно похоронили тело посторонней женщины Фото: Илья Московец © URA.RU В Нытве Пермского края ритуальное предприятие незаконно подзахоронило тело постороннего человека в могилу ветерана Великой отечественной войны Екатерины Ощепковой. Сделано это было без согласия ее родственников. Добиться эксгумации и компенсации нанесенного вреда они смогли лишь через суд. В ходе судебных тяжб было установлено, что тело посторонней женщины похоронила ее дочь, договорившись с МКУ «Благоустройство» и ритуальной фирмой «Содействие». «В мае 2022 года родственники приехали на могилу — „и просто ее не нашли“. Памятника с именем Екатерины Ощепковой не было. Из перерытой земли торчал крест с именем чужого человека и табличкой. „Вечная память. Долгих Галина Федоровна“. Родственники обратились в МБУ „Благоустройство“, выдающее разрешение на места новых захоронений. Там ответили, что выдали разрешение на подзахоронение некой Галины Долгих в могилу к Ощепковой, так как она якобы является ее родственницей. О родстве им сказала дочь Долгих Наталья Каменских», — сообщило 59.RU. Было установлено, что дочь Галины Долгих смогла убедить выполнявшего работы сотрудника ритуальной службы в том, что выбранная могила — это последнее желание ее матери. Исполнитель это утверждение не проверил, поверив заказчице на слово. В итоге суд признал подзахоронение незаконным. Тело Галины Долгих эксгумировали и перезахоронили в другом месте. Памятник ветерана ВОВ вернули на место. Суд также обязал муниципальное учреждение и ритуальную фирму выплатить по 20 тысяч рублей родственникам Екатерины Ощепковой. Еще 20 тысяч взыскали с дочери подзахороненной. Сама она не участвовала в заседаниях суда и местонахождение женщины установить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нытве Пермского края ритуальное предприятие незаконно подзахоронило тело постороннего человека в могилу ветерана Великой отечественной войны Екатерины Ощепковой. Сделано это было без согласия ее родственников. Добиться эксгумации и компенсации нанесенного вреда они смогли лишь через суд. В ходе судебных тяжб было установлено, что тело посторонней женщины похоронила ее дочь, договорившись с МКУ «Благоустройство» и ритуальной фирмой «Содействие». «В мае 2022 года родственники приехали на могилу — „и просто ее не нашли“. Памятника с именем Екатерины Ощепковой не было. Из перерытой земли торчал крест с именем чужого человека и табличкой. „Вечная память. Долгих Галина Федоровна“. Родственники обратились в МБУ „Благоустройство“, выдающее разрешение на места новых захоронений. Там ответили, что выдали разрешение на подзахоронение некой Галины Долгих в могилу к Ощепковой, так как она якобы является ее родственницей. О родстве им сказала дочь Долгих Наталья Каменских», — сообщило 59.RU. Было установлено, что дочь Галины Долгих смогла убедить выполнявшего работы сотрудника ритуальной службы в том, что выбранная могила — это последнее желание ее матери. Исполнитель это утверждение не проверил, поверив заказчице на слово. В итоге суд признал подзахоронение незаконным. Тело Галины Долгих эксгумировали и перезахоронили в другом месте. Памятник ветерана ВОВ вернули на место. Суд также обязал муниципальное учреждение и ритуальную фирму выплатить по 20 тысяч рублей родственникам Екатерины Ощепковой. Еще 20 тысяч взыскали с дочери подзахороненной. Сама она не участвовала в заседаниях суда и местонахождение женщины установить не удалось.