04 апреля 2024

Пермский застройщик-банкрот получил убытки почти на 700 млн рублей

Пермский «Трест №14» в 2023 году увеличил сумму убытков в 70 раз
© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие увеличило сумму убытков в десятки раз Фото:

Пермское ПАО «Строительно-монтажный трест №14» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Застройщик, который в 2021 году был признан банкротом, получил выручку на сумму более 20 млн рублей. При этом предприятие более чем в 70 раз увеличило убытки, которые составили почти 700 млн рублей.

«За 2023 год общество показало выручку в размере 24 млн рублей. В 2022 году показатель по выручке составлял 17 млн рублей. Убыток предприятия при этом увеличился более чем в 70 раз — с 9,5 млн рублей до 669,4 млн рублей», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс».

ПАО «Трест №14» являлся одним из крупнейших застройщиков Пермского края. В 2021 году арбитражный суд признал компанию банкротом, в отношении юрлица было открыто конкурсное производство. Банкротства акционерного общества добивалась Федеральная налоговая служба, которой трест задолжал десятки миллионов рублей.

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Пермское ПАО «Строительно-монтажный трест №14» опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Застройщик, который в 2021 году был признан банкротом, получил выручку на сумму более 20 млн рублей. При этом предприятие более чем в 70 раз увеличило убытки, которые составили почти 700 млн рублей. «За 2023 год общество показало выручку в размере 24 млн рублей. В 2022 году показатель по выручке составлял 17 млн рублей. Убыток предприятия при этом увеличился более чем в 70 раз — с 9,5 млн рублей до 669,4 млн рублей», — сообщил «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на данные базы «СПАРК-Интерфакс». ПАО «Трест №14» являлся одним из крупнейших застройщиков Пермского края. В 2021 году арбитражный суд признал компанию банкротом, в отношении юрлица было открыто конкурсное производство. Банкротства акционерного общества добивалась Федеральная налоговая служба, которой трест задолжал десятки миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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