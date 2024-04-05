Курганца будут судить за то, что он убил своего гостя

Силовики задержали курганца, который ударил ножом собутыльника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области перед судом предстанет житель Половинского муниципального округа, которого обвиняют в убийстве своего гостя. Оба гражданина выпивали, после чего у них произошел конфликт. Об этом сообщается в официальном telegram-канале управления СУ СК России по Курганской области.

«Следственными органами регионального СК России завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя села Сумки Половинского района. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). Согласно данным следствия, вечером 12 февраля текущего года двое мужчин употребляли спиртное в доме, где проживал обвиняемый», — указано в посте канала.

Сообщается, что в ходе конфликта обвиняемый ударил мужчину ножом в грудь. Тогда пострадавший был жив и смог убежать. Его нашли на улице в поселке Половинского округа спустя несколько часов. Мужчина скончался в больнице. Силовики задержали предполагаемого преступника у него дома. По информации из поста, следователи собрали все необходимые доказательства по уголовному делу и передали их в суд.

Ранее URA.RU писало, что жителя села Мокроусово (Курганская область) должны были судить за умышленное причинение вреда здоровью двум людям. В первом случае курганец подрался и откусил часть уха коллеге по вахте в Красноярском крае. Спустя пару месяцев он в пьяной ссоре дома избил односельчанку, которая позднее умерла в больнице.