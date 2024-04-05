Алексей Текслер дал указание оказать помощь пострадавшим от половдья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Губернатор Челябинской области 5 апреля поручил финансово помочь домохозяйствам, потерявшим имущество в результате паводка. Об это Текслер сообщил в своем telegram-канале.

«На особом контроле несколько территорий Брединского, Варненского и Нагайбакского районов, где есть подтопление жилых домов и участков. Местные власти, специальные службы помогают жителям. Также дал поручение оказать финансовую помощь каждому домохозяйству в связи с утратой имущества», — сообщил Текслер.

В начале апреля в регионе началось быстрое таяние снега, в результате чего вышли из берегов реки. Были подтоплены несколько населенных пунктах на юге области.

«Обязательно поможем всем муниципалитетам в восстановлении дорог и других объектов инфраструктуры. Важно сделать это оперативно, когда вода сойдет. Дал соответствующее поручение министерству дорожного хозяйства», — написал Текслер.

Он добавил, что паводок на юге региона продлится еще несколько дней. Сводки от МЧС и муниципалитетов поступают губернатору ежечасно. Текслер отметил, что сейчас идет подготовка к паводку на западе и в центре региона.