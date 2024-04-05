Текслер дал указание финансово помочь челябинцам, пострадавшим от паводка. Видео

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Алексей Текслер в Сосновском районе. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер дал указание оказать помощь пострадавшим от половдья Фото:
новость из сюжета
Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Губернатор Челябинской области 5 апреля поручил финансово помочь домохозяйствам, потерявшим имущество в результате паводка. Об это Текслер сообщил в своем telegram-канале.

«На особом контроле несколько территорий Брединского, Варненского и Нагайбакского районов, где есть подтопление жилых домов и участков. Местные власти, специальные службы помогают жителям. Также дал поручение оказать финансовую помощь каждому домохозяйству в связи с утратой имущества», — сообщил Текслер.

В начале апреля в регионе началось быстрое таяние снега, в результате чего вышли из берегов реки. Были подтоплены несколько населенных пунктах на юге области.

«Обязательно поможем всем муниципалитетам в восстановлении дорог и других объектов инфраструктуры. Важно сделать это оперативно, когда вода сойдет. Дал соответствующее поручение министерству дорожного хозяйства», — написал Текслер.

Он добавил, что паводок на юге региона продлится еще несколько дней. Сводки от МЧС и муниципалитетов поступают губернатору ежечасно. Текслер отметил, что сейчас идет подготовка к паводку на западе и в центре региона.

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Губернатор Челябинской области 5 апреля поручил финансово помочь домохозяйствам, потерявшим имущество в результате паводка. Об это Текслер сообщил в своем telegram-канале. «На особом контроле несколько территорий Брединского, Варненского и Нагайбакского районов, где есть подтопление жилых домов и участков. Местные власти, специальные службы помогают жителям. Также дал поручение оказать финансовую помощь каждому домохозяйству в связи с утратой имущества», — сообщил Текслер. В начале апреля в регионе началось быстрое таяние снега, в результате чего вышли из берегов реки. Были подтоплены несколько населенных пунктах на юге области. «Обязательно поможем всем муниципалитетам в восстановлении дорог и других объектов инфраструктуры. Важно сделать это оперативно, когда вода сойдет. Дал соответствующее поручение министерству дорожного хозяйства», — написал Текслер. Он добавил, что паводок на юге региона продлится еще несколько дней. Сводки от МЧС и муниципалитетов поступают губернатору ежечасно. Текслер отметил, что сейчас идет подготовка к паводку на западе и в центре региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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