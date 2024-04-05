В Мурманской области нашли временную замену раненному ножом губернатору

В Мурманской области назначили Надежду Аксенову врио губернатора
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, женские руки
Надежда Аксенова стала врио губернатора Мурманской области Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стала Надежда Аксенова. Она заместитель главы региона, на которого ранее напали с ножом. Об этом рассказали в правительстве субъекта.

«В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей Губернатора Мурманской области возложено на Аксенову, заместителя губернатора Мурманской области», — рассказали в telegram-канале правительства Мурманской области. Аксенова еще и руководитель аппарата правительства региона с 2019 года.

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Днем ранее на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Это произошло после мероприятия в местном ДК. Нападавшего уже задержали, а Чибису сделали операцию.

Все, что известно о покушении, — в материале URA.RU. Против нападавшего возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей». По словам мужчины, он испытывал личную неприязнь к губернатору.

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Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стала Надежда Аксенова. Она заместитель главы региона, на которого ранее напали с ножом. Об этом рассказали в правительстве субъекта. «В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей Губернатора Мурманской области возложено на Аксенову, заместителя губернатора Мурманской области», — рассказали в telegram-канале правительства Мурманской области. Аксенова еще и руководитель аппарата правительства региона с 2019 года. Днем ранее на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Это произошло после мероприятия в местном ДК. Нападавшего уже задержали, а Чибису сделали операцию. Все, что известно о покушении, — в материале URA.RU. Против нападавшего возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей». По словам мужчины, он испытывал личную неприязнь к губернатору.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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