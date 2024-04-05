В Мурманской области нашли временную замену раненному ножом губернатору

В Мурманской области назначили Надежду Аксенову врио губернатора

05 апреля 2024 в 15:15 Размер текста - 17 +

Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стала Надежда Аксенова. Она заместитель главы региона, на которого ранее напали с ножом. Об этом рассказали в правительстве субъекта. «В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей Губернатора Мурманской области возложено на Аксенову, заместителя губернатора Мурманской области», — рассказали в telegram-канале правительства Мурманской области. Аксенова еще и руководитель аппарата правительства региона с 2019 года. Днем ранее на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Это произошло после мероприятия в местном ДК. Нападавшего уже задержали, а Чибису сделали операцию. Все, что известно о покушении, — в материале URA.RU. Против нападавшего возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает «Национальная служба новостей». По словам мужчины, он испытывал личную неприязнь к губернатору.