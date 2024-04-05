Напавшему на губернатора Чибиса мужчине грозит 20 лет тюрьмы: что известно о покушении

На напавшего на мурманского губернатора мужчину завели дело о покушении

05 апреля 2024 в 11:25 Размер текста - 17 +

Напавшему на Андрея Чибиса мужчине грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновник госпитализировали, а нападавшего задержали. О том, что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. Напавший на Чибиса несколько лет назад пырнул своего коллегу ножом Напавший на Андрея Чибиса несколько лет назад ранил ножом коллегу по работе. Об этом рассказал местный житель, знакомый с задержанным. Он добавил, что после этого с мужчиной боялись работать. Кроме того, в 2022 году напавший на губернатора был на год лишен прав за оставление места ДТП. Вскрыли машину подозреваемого В telegram-канале Zvezdanews опубликовали видео с машиной человека, который напал на губернатора Чибиса. Она была припаркована возле ДК, где проходила встреча руководителя региона с гражданами. Автомобиль вскрыли, чтобы снять отпечатки пальцев. Задержание нападавшего Новость по теме Что известно о задержанном за нападение на губернатора Мурманской области СУ СК России по Мурманской области сообщило в telegram-канале, что в рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора был задержан и допрошен нападавший, которому также была оказана необходимая медицинская помощь. В ходе допроса мужчина рассказал, что совершил нападение, так как испытывал неприязнь к губернатору. При этом лично с ним не был знаком. В канале отметили, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью. В данный момент проводятся все необходимые следственные действия, а также назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. Наказание Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Напавшему на Чибиса грозит до 20 лет заключения, сообщили в областной прокуратуре, передает РИА Новости. Награда тем, кто задержал нападавшего Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале написал , что росгвардеец, задержавший нападавшего будет представлен к награде. По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия. С ножевым ранением в живот Чибис был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. Сейчас известно, что он пришел в себя после операции. Губернатор поблагодарил врачей за спасение, он сказал, что будет дальше восстанавливаться, а после пойдет «в бой и только вперед». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вечером 4 апреля после мероприятия в ДК «Строитель» в Апатитах на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса напал мужчина с ножом. Чиновник госпитализировали, а нападавшего задержали. О том, что известно о происшествии к этому часу — в материале URA.RU. Напавший на Андрея Чибиса несколько лет назад ранил ножом коллегу по работе. Об этом рассказал местный житель, знакомый с задержанным. Он добавил, что после этого с мужчиной боялись работать. Кроме того, в 2022 году напавший на губернатора был на год лишен прав за оставление места ДТП. В telegram-канале Zvezdanews опубликовали видео с машиной человека, который напал на губернатора Чибиса. Она была припаркована возле ДК, где проходила встреча руководителя региона с гражданами. Автомобиль вскрыли, чтобы снять отпечатки пальцев. СУ СК России по Мурманской области сообщило в telegram-канале, что в рамках уголовного дела о покушении на убийство губернатора был задержан и допрошен нападавший, которому также была оказана необходимая медицинская помощь. В ходе допроса мужчина рассказал, что совершил нападение, так как испытывал неприязнь к губернатору. При этом лично с ним не был знаком. В канале отметили, что ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью. В данный момент проводятся все необходимые следственные действия, а также назначены судебные экспертизы, в том числе психиатрическая. Уголовное дело было возбуждено по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности. Напавшему на Чибиса грозит до 20 лет заключения, сообщили в областной прокуратуре, передает РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале написал, что росгвардеец, задержавший нападавшего будет представлен к награде. По оценке ведомства, офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и сумел предотвратить гораздо более тяжкие последствия. С ножевым ранением в живот Чибис был доставлен в Апатитско-Кировскую больницу. Сейчас известно, что он пришел в себя после операции. Губернатор поблагодарил врачей за спасение, он сказал, что будет дальше восстанавливаться, а после пойдет «в бой и только вперед».