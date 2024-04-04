04 апреля 2024

Тюменским коммунистам придется отдать часть заработанных денег в обком

© Служба новостей «URA.RU»
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Доллары. Курган, деньги, наличные, купюра, курс доллара, кошелек, валюта
Тюменским членам УИК от КПРФ придется занести деньги в обком Фото:

Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Документ попал в распоряжение URA.RU.

«Рекомендовать членам избирательных комиссий (участковых, территориальных, областной) с правом решающего голоса, назначенных по представлению КПРФ, внести пожертвование в размере не менее 10% от суммы, выплаченной за работу на выборах президента РФ», — сказано в документе.

Решение вызвало негативную реакцию в партии: заработать в дни голосования удалось и так немного, а тут еще и платить проценты обкому. Инсайдеры URA.RU предрекают, что решение может оставить Казанцеву без последних соратников.

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Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Документ попал в распоряжение URA.RU. «Рекомендовать членам избирательных комиссий (участковых, территориальных, областной) с правом решающего голоса, назначенных по представлению КПРФ, внести пожертвование в размере не менее 10% от суммы, выплаченной за работу на выборах президента РФ», — сказано в документе. Решение вызвало негативную реакцию в партии: заработать в дни голосования удалось и так немного, а тут еще и платить проценты обкому. Инсайдеры URA.RU предрекают, что решение может оставить Казанцеву без последних соратников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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