Тюменским коммунистам придется отдать часть заработанных денег в обком

Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Документ попал в распоряжение URA.RU.
«Рекомендовать членам избирательных комиссий (участковых, территориальных, областной) с правом решающего голоса, назначенных по представлению КПРФ, внести пожертвование в размере не менее 10% от суммы, выплаченной за работу на выборах президента РФ», — сказано в документе.
Решение вызвало негативную реакцию в партии: заработать в дни голосования удалось и так немного, а тут еще и платить проценты обкому. Инсайдеры URA.RU предрекают, что решение может оставить Казанцеву без последних соратников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Документ попал в распоряжение URA.RU. «Рекомендовать членам избирательных комиссий (участковых, территориальных, областной) с правом решающего голоса, назначенных по представлению КПРФ, внести пожертвование в размере не менее 10% от суммы, выплаченной за работу на выборах президента РФ», — сказано в документе. Решение вызвало негативную реакцию в партии: заработать в дни голосования удалось и так немного, а тут еще и платить проценты обкому. Инсайдеры URA.RU предрекают, что решение может оставить Казанцеву без последних соратников.