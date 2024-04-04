Тюменским коммунистам придется отдать часть заработанных денег в обком

05 апреля 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Тюменским членам УИК от КПРФ придется занести деньги в обком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Документ попал в распоряжение URA.RU. «Рекомендовать членам избирательных комиссий (участковых, территориальных, областной) с правом решающего голоса, назначенных по представлению КПРФ, внести пожертвование в размере не менее 10% от суммы, выплаченной за работу на выборах президента РФ», — сказано в документе. Решение вызвало негативную реакцию в партии: заработать в дни голосования удалось и так немного, а тут еще и платить проценты обкому. Инсайдеры URA.RU предрекают, что решение может оставить Казанцеву без последних соратников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава тюменской КПРФ Тамара Казанцева подписала постановление, согласно которому партийным членам участковых избирательных комиссий придется пожертвовать часть заработанных на выборах денег в бюджет обкома партии. Документ попал в распоряжение URA.RU. «Рекомендовать членам избирательных комиссий (участковых, территориальных, областной) с правом решающего голоса, назначенных по представлению КПРФ, внести пожертвование в размере не менее 10% от суммы, выплаченной за работу на выборах президента РФ», — сказано в документе. Решение вызвало негативную реакцию в партии: заработать в дни голосования удалось и так немного, а тут еще и платить проценты обкому. Инсайдеры URA.RU предрекают, что решение может оставить Казанцеву без последних соратников.