Тобольск заплатит десятки млн рублей за аренду судна, которое обещал купить Моор

В Тобольске за 26 млн рублей арендуют судна на воздушной подушке

Аренда двух судов обойдется Тобольску в 26,1 млн рублей Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Из бюджета Тобольска (Тюменская область) выделят более 26 млн рублей, чтобы арендовать два судна на воздушной подушке, которые будут перевозить горожан с одного берега на другой в период ледохода и ледостава. Информация размещена на сайте госзакупок. Ранее, после жалоб тоболяков, губернатор Тюменской области Александр Моор обещал выделить городу средства на покупку судна.

«Услуги по аренде судов на воздушной подушке для перевозки пассажиров через Иртыш, с правого на левый берег Тобольска и обратно. Требуется два судна, которые будут работать в период ледохода и ледостава, до 10 декабря 2024 года. Начальная цена контракта: 26 100 000 рублей», — следует из документов закупки.

Аренду оплатят из бюджета Тобольска. Каждое судно сможет брать на борт не менее 10 пассажиров. Ориентировочно, заявки на перевозки власти подадут в апреле, а затем в ноябре.

Как ранее писало URA.RU, период ледостава в 2023 году в Тобольске обернулся скандалом. Паромное сообщение было отменено, техника ушла на зимовку. Однако пока лед на переправе не укрепился, люди не могли добираться с одного берега на другой. Предложенные взамен электрички тоболяков не устраивали из-за их неудобного расписания. Сообщалось и о проблемах с доставкой продуктов.

Для решения проблемы судно на воздушной подушке позаимствовали в Увате. После этого недовольны оказались уже его жители.

По итогу, во время своего прямого эфира в ноябре 2023 года, губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что из бюджета будут выделены средства для покупки судна специально для тоболяков. Почему вместо этого в настоящее время бюджет города будет потрачен на аренду, в закупке не сообщается. URA.RU направило запрос в информационный центр правительства региона, ответ ожидается.