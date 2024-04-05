В Челябинск съедутся лидеры «Опоры России»

Алексей Текслер договорился о проведении съезда в Челябинске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске состоится съезд лидеров «Опоры России», об этом договорились глава региона Алексей Текслер и президент «Опоры России» Александр Калинин. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Текслера, съезд состоится в июне.

«Президент организации „Опора России“ Александр Калинин на встрече с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером сообщил, что в июне этого года Челябинская область станет площадкой для проведения съезда лидеров „Опоры России“. Алексей Текслер выразил надежду, что в ходе съезда, который продлится с 20 по 25 июня, прозвучат полезные предложения, которые будут проанализированы и оперативно использованы в практической работе», — сообщили в пресс-службе губернатора.

Текслер уточнил, что необходимо совместно работать, чтобы сделать работу МСП максимально комфортной. При этом правительство области уже усилило работу по всем направлениям, где занят малый и средний бизнес. Проводится инвентаризация существующих кооперационных цепочек, выстраиваются новые связи с учетом ранее накопленного опыта по импортозамещению.

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в общем количестве коммерческих организаций региона в настоящее время составляет 86,1%. Численность занятых в сфере малого бизнеса увеличилась с начала 2023 года на 21,5 тысячи человек, или на 3,8%. Малый и средний бизнес обеспечивает вклад в консолидированный бюджет Челябинской области в объеме порядка 21%.