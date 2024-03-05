05 марта 2024

Турагенты назвали самый популярный курорт у жителей ХМАО на выходные к 8 Марта

У жителей ХМАО самым популярным курортом на выходные к 8 Марта стал Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Сочи, сочи, причал, морской вокзал
Популярным направлением у югорчан на большие выходные стал Сочи Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа популярным направлением для отдыха на грядущие трехдневные выходные к 8 Марта стало Сочи. О ситуации URA.RU рассказали в турагентстве Soloway.

«Сочи среди популярных направлений по заявкам на 8 марта. Там и лыжи со снегом и море. Оптимальный вариант для отдыха, так скажем. Выходные небольшие и летят в первую очередь те, кто в принципе планировал отдых на это время», — рассказала журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий Елена Соловьева.

Среди прочего на праздничные выходные югорчане едут в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Часто при этом большой уикенд стараются продлить на несколько дней за счет отпуска.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать в Тюмень ради горячих источников. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что на большие выходные югорчане выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа популярным направлением для отдыха на грядущие трехдневные выходные к 8 Марта стало Сочи. О ситуации URA.RU рассказали в турагентстве Soloway. «Сочи среди популярных направлений по заявкам на 8 марта. Там и лыжи со снегом и море. Оптимальный вариант для отдыха, так скажем. Выходные небольшие и летят в первую очередь те, кто в принципе планировал отдых на это время», — рассказала журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. Среди прочего на праздничные выходные югорчане едут в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Часто при этом большой уикенд стараются продлить на несколько дней за счет отпуска. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать в Тюмень ради горячих источников. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что на большие выходные югорчане выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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