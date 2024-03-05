Турагенты назвали самый популярный курорт у жителей ХМАО на выходные к 8 Марта

У жителей ХМАО самым популярным курортом на выходные к 8 Марта стал Сочи

06 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

Популярным направлением у югорчан на большие выходные стал Сочи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У жителей Ханты-Мансийского автономного округа популярным направлением для отдыха на грядущие трехдневные выходные к 8 Марта стало Сочи. О ситуации URA.RU рассказали в турагентстве Soloway. «Сочи среди популярных направлений по заявкам на 8 марта. Там и лыжи со снегом и море. Оптимальный вариант для отдыха, так скажем. Выходные небольшие и летят в первую очередь те, кто в принципе планировал отдых на это время», — рассказала журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. Среди прочего на праздничные выходные югорчане едут в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Часто при этом большой уикенд стараются продлить на несколько дней за счет отпуска. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать в Тюмень ради горячих источников. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что на большие выходные югорчане выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа популярным направлением для отдыха на грядущие трехдневные выходные к 8 Марта стало Сочи. О ситуации URA.RU рассказали в турагентстве Soloway. «Сочи среди популярных направлений по заявкам на 8 марта. Там и лыжи со снегом и море. Оптимальный вариант для отдыха, так скажем. Выходные небольшие и летят в первую очередь те, кто в принципе планировал отдых на это время», — рассказала журналисту URA.RU руководитель агентства путешествий Елена Соловьева. Среди прочего на праздничные выходные югорчане едут в Москву, Санкт-Петербург и Тюмень. Часто при этом большой уикенд стараются продлить на несколько дней за счет отпуска. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово едут отдыхать в Тюмень ради горячих источников. Тогда в турагентстве «Семь чудес» поясняли, что на большие выходные югорчане выбирают направления по России, чтобы не тратить много времени на дорогу.