Челябинцы в марте стали вдвое чаще брать ипотеку

В Челябинской области объем ипотечных займов в марте превысил 1,74 млрд рублей

Общий объем выданных ипотечных кредитов в регионе превысил 1,74 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Челябинской области в марте 2024 года взяли вдвое больше ипотечных кредитов, чем за январь и февраль того же года. Общий объем выданных ипотечных займов кредитов в регионе превысил 1,74 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Клиенты ВТБ из Челябинской области в марте оформили в два раза больше ипотечных кредитов, чем за первые два месяца года вместе взятые. Общий объем выданных в первый весенний месяц кредитов на покупку жилья в регионе превысил 1,74 млрд рублей, что в два раза больше по сумме, чем за январь—февраль 2024 года и на 40% больше, чем за март 2023 года», — сообщили в пресс-службе.

Средний размер взятых челябинцами кредитных займов составил 3,3 млн рублей. Это превысило на 28% показатель 2023 года. При этом большинство сделок в регионе были совершены в рамках программ с господдержкой, которые составили примерно 70% из всех кредитов, выданных ВТБ. В целом по России, объем ипотечных кредитов в марте достиг 500 млрд рублей, увеличившись в полтора раза по сравнению с февралем 2024 года.