Власти нашли подрядчика на реконструкцию парка «Уралмаш»

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Летний парк «Уралмаш». Екатеринбург, уралмаш, летний парк уралмаш
Работы по благоустройству обойдутся в 164,7 миллиона рублей Фото:

Власти Екатеринбурга заключили контракт с подрядчиком из Верхней Пышмы ООО «Грандстрой» на благоустройство летнего парка «Уралмаш». Работы обойдутся в 164,7 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Общая стоимость работ по заключенному контракту — 164,7 миллиона рублей, а экономия составила 10,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении на сайте. Работы закончатся до 1 июня 2026 года.

Директором малоизвестной фирмы является Джамолиддин Асоев. У нее уже есть опыт проведения подобных работ. В феврале 2023 года «Грандстрой» взялся за работу в парке села Новопышминское, тогда стоимость контракта составила 24,9 млн рублей. Там же через несколько месяц «Грандстрой» проводил ремонт водоснабжения. В основном Асоев работал в свердловских городах, но в марте 2024-го он прокладывал асфальт в Москве.

В 2023 году парк «Уралмаш» победил в общегородском опросе за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». За площадку отдали 90 тысяч голосов, но федеральные деньги на реконструкцию не пришли — из-за низкой явки горожан. Предотвращая общественное недовольство, мэр Алексей Орлов пообещал благоустроить парк за муниципальные деньги. Площадку передали в ведение Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.

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Власти Екатеринбурга заключили контракт с подрядчиком из Верхней Пышмы ООО «Грандстрой» на благоустройство летнего парка «Уралмаш». Работы обойдутся в 164,7 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе мэрии. «Общая стоимость работ по заключенному контракту — 164,7 миллиона рублей, а экономия составила 10,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении на сайте. Работы закончатся до 1 июня 2026 года. Директором малоизвестной фирмы является Джамолиддин Асоев. У нее уже есть опыт проведения подобных работ. В феврале 2023 года «Грандстрой» взялся за работу в парке села Новопышминское, тогда стоимость контракта составила 24,9 млн рублей. Там же через несколько месяц «Грандстрой» проводил ремонт водоснабжения. В основном Асоев работал в свердловских городах, но в марте 2024-го он прокладывал асфальт в Москве. В 2023 году парк «Уралмаш» победил в общегородском опросе за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». За площадку отдали 90 тысяч голосов, но федеральные деньги на реконструкцию не пришли — из-за низкой явки горожан. Предотвращая общественное недовольство, мэр Алексей Орлов пообещал благоустроить парк за муниципальные деньги. Площадку передали в ведение Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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