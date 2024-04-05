Власти нашли подрядчика на реконструкцию парка «Уралмаш»

05 апреля 2024 в 18:34 Размер текста - 17 +

Работы по благоустройству обойдутся в 164,7 миллиона рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Власти Екатеринбурга заключили контракт с подрядчиком из Верхней Пышмы ООО «Грандстрой» на благоустройство летнего парка «Уралмаш». Работы обойдутся в 164,7 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе мэрии. «Общая стоимость работ по заключенному контракту — 164,7 миллиона рублей, а экономия составила 10,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении на сайте. Работы закончатся до 1 июня 2026 года. Директором малоизвестной фирмы является Джамолиддин Асоев. У нее уже есть опыт проведения подобных работ. В феврале 2023 года «Грандстрой» взялся за работу в парке села Новопышминское, тогда стоимость контракта составила 24,9 млн рублей. Там же через несколько месяц «Грандстрой» проводил ремонт водоснабжения. В основном Асоев работал в свердловских городах, но в марте 2024-го он прокладывал асфальт в Москве. В 2023 году парк «Уралмаш» победил в общегородском опросе за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». За площадку отдали 90 тысяч голосов, но федеральные деньги на реконструкцию не пришли — из-за низкой явки горожан. Предотвращая общественное недовольство, мэр Алексей Орлов пообещал благоустроить парк за муниципальные деньги. Площадку передали в ведение Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга заключили контракт с подрядчиком из Верхней Пышмы ООО «Грандстрой» на благоустройство летнего парка «Уралмаш». Работы обойдутся в 164,7 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе мэрии. «Общая стоимость работ по заключенному контракту — 164,7 миллиона рублей, а экономия составила 10,5 миллиона рублей», — сказано в сообщении на сайте. Работы закончатся до 1 июня 2026 года. Директором малоизвестной фирмы является Джамолиддин Асоев. У нее уже есть опыт проведения подобных работ. В феврале 2023 года «Грандстрой» взялся за работу в парке села Новопышминское, тогда стоимость контракта составила 24,9 млн рублей. Там же через несколько месяц «Грандстрой» проводил ремонт водоснабжения. В основном Асоев работал в свердловских городах, но в марте 2024-го он прокладывал асфальт в Москве. В 2023 году парк «Уралмаш» победил в общегородском опросе за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». За площадку отдали 90 тысяч голосов, но федеральные деньги на реконструкцию не пришли — из-за низкой явки горожан. Предотвращая общественное недовольство, мэр Алексей Орлов пообещал благоустроить парк за муниципальные деньги. Площадку передали в ведение Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского.