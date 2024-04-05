Валерий Гергиев оценит обновленный зал Пермской филармонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле". 30 марта 2024. Москва, гергиев валерий
Валерий Гергиев с оркестром выступит в Перми в мае Фото:

В Большом зале Пермской краевой филармонии впервые после его реконструкции выступит маэстро Валерий Гергиев. Он вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра даст концерт и оценит качество масштабного ремонта.

«Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством талантливого и знаменитого дирижера Валерия Гергиева выступит в обновленном Большом зале Пермской филармонии 4 мая», — сообщает филармония в соцсети «ВКонтакте». В эти дни в Перми пройдет XXIII Московский Пасхальный фестиваль.

Масштабная реконструкция Большого зала Пермской краевой филармонии шла с 2022 года. На работы потратили более миллиарда рублей. Открыть зал планировали к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень, а затем на конец 2023 года. В итоге первый концерт состоялся только 31 января 2024 года. URA.RU ранее показывало фото обновленного Большого зала филармонии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Большом зале Пермской краевой филармонии впервые после его реконструкции выступит маэстро Валерий Гергиев. Он вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра даст концерт и оценит качество масштабного ремонта. «Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством талантливого и знаменитого дирижера Валерия Гергиева выступит в обновленном Большом зале Пермской филармонии 4 мая», — сообщает филармония в соцсети «ВКонтакте». В эти дни в Перми пройдет XXIII Московский Пасхальный фестиваль. Масштабная реконструкция Большого зала Пермской краевой филармонии шла с 2022 года. На работы потратили более миллиарда рублей. Открыть зал планировали к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень, а затем на конец 2023 года. В итоге первый концерт состоялся только 31 января 2024 года. URA.RU ранее показывало фото обновленного Большого зала филармонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...