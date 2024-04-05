Валерий Гергиев оценит обновленный зал Пермской филармонии

Валерий Гергиев с оркестром выступит в Перми в мае Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Большом зале Пермской краевой филармонии впервые после его реконструкции выступит маэстро Валерий Гергиев. Он вместе с симфоническим оркестром Мариинского театра даст концерт и оценит качество масштабного ремонта.

«Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством талантливого и знаменитого дирижера Валерия Гергиева выступит в обновленном Большом зале Пермской филармонии 4 мая», — сообщает филармония в соцсети «ВКонтакте». В эти дни в Перми пройдет XXIII Московский Пасхальный фестиваль.

Масштабная реконструкция Большого зала Пермской краевой филармонии шла с 2022 года. На работы потратили более миллиарда рублей. Открыть зал планировали к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень, а затем на конец 2023 года. В итоге первый концерт состоялся только 31 января 2024 года. URA.RU ранее показывало фото обновленного Большого зала филармонии.