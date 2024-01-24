Первыми новый зал пермской филармонии оценят музыканты из Москвы и ЛНР

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XIII всероссийский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков приглашает". Пермь, симфонический оркестр, музыкальный фестиваль, дк солдатова, российский филармонический оркест
Первый симфонический концерт даст московский оркестр (архивное фото) Фото:

Первый симфонический концерт в обновленном большом зале Пермской краевой филармонии пройдет 31 января. На сцене выступит Московский государственный академический симфонический оркестр. 10 февраля новую сцену опробуют музыканты из ЛНР. Об этом рассказали министр культуры Пермского края Алла Платонова.

«Оценить улучшенную акустику и новый уровень комфорта можно будет 31 января. В этот день на новой сцене пройдет первый симфонический концерт Московского государственного академического симфонического оркестра. А уже 10 февраля Пермь с радостью встречает Академический симфонический оркестр Луганской филармонии», — сообщила Платонова в Telegram.

Ранее URA.RU показывало фото обновленного зала филармонии. Его открытия ждали еще в 2023 году, но сроки завершения реконструкции неоднократно переносились.

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Первый симфонический концерт в обновленном большом зале Пермской краевой филармонии пройдет 31 января. На сцене выступит Московский государственный академический симфонический оркестр. 10 февраля новую сцену опробуют музыканты из ЛНР. Об этом рассказали министр культуры Пермского края Алла Платонова. «Оценить улучшенную акустику и новый уровень комфорта можно будет 31 января. В этот день на новой сцене пройдет первый симфонический концерт Московского государственного академического симфонического оркестра. А уже 10 февраля Пермь с радостью встречает Академический симфонический оркестр Луганской филармонии», — сообщила Платонова в Telegram. Ранее URA.RU показывало фото обновленного зала филармонии. Его открытия ждали еще в 2023 году, но сроки завершения реконструкции неоднократно переносились.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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