23 января 2024

Глава пермского минкульта показала зал краевой филармонии после реконструкции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие выставки "Понаехали. Арт - Пермь XXV". Пермь, платонова алла
Алла Платонова приглашает в обновленную филармонию (архивное фото) Фото:

Пермская краевая филармония после масштабной реконструкции откроет двери для зрителей. Первый концерт здесь состоится 31 января. Министр культуры региона Алла Платонова в соцсетях рассказала подробности реконструкции и показала фото обновленной филармонии.

«Преобразования коснулись и фойе, и буфета, и зрительного зала, и сцены, и технических помещений. Полностью обновлена механика сцены, ее площадь стала в полтора раза больше, для выступлений оркестров и хоров с большими составами исполнителей», — написала Платонова в Telegram.

Кроме этого, рабочие смонтировали новую акустическую раковину и подъемный механизм для нового концертного рояля Shigeru Kawai. Под сценой для него предусмотрели климат-контроль. Под зрительскими креслами также установили системы контроля температуры и влажности воздуха.

Ранее URA.RU рассказывало, что большой зал филармонии власти планировали открыть к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень, а затем на конец 2023 года. Но в итоге первый концерт состоится только 31 января 2024 года.

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Пермская краевая филармония после масштабной реконструкции откроет двери для зрителей. Первый концерт здесь состоится 31 января. Министр культуры региона Алла Платонова в соцсетях рассказала подробности реконструкции и показала фото обновленной филармонии. «Преобразования коснулись и фойе, и буфета, и зрительного зала, и сцены, и технических помещений. Полностью обновлена механика сцены, ее площадь стала в полтора раза больше, для выступлений оркестров и хоров с большими составами исполнителей», — написала Платонова в Telegram. Кроме этого, рабочие смонтировали новую акустическую раковину и подъемный механизм для нового концертного рояля Shigeru Kawai. Под сценой для него предусмотрели климат-контроль. Под зрительскими креслами также установили системы контроля температуры и влажности воздуха. Ранее URA.RU рассказывало, что большой зал филармонии власти планировали открыть к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень, а затем на конец 2023 года. Но в итоге первый концерт состоится только 31 января 2024 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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