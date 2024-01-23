Глава пермского минкульта показала зал краевой филармонии после реконструкции. Фото

24 января 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Алла Платонова приглашает в обновленную филармонию (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермская краевая филармония после масштабной реконструкции откроет двери для зрителей. Первый концерт здесь состоится 31 января. Министр культуры региона Алла Платонова в соцсетях рассказала подробности реконструкции и показала фото обновленной филармонии. «Преобразования коснулись и фойе, и буфета, и зрительного зала, и сцены, и технических помещений. Полностью обновлена механика сцены, ее площадь стала в полтора раза больше, для выступлений оркестров и хоров с большими составами исполнителей», — написала Платонова в Telegram. Кроме этого, рабочие смонтировали новую акустическую раковину и подъемный механизм для нового концертного рояля Shigeru Kawai. Под сценой для него предусмотрели климат-контроль. Под зрительскими креслами также установили системы контроля температуры и влажности воздуха. Ранее URA.RU рассказывало, что большой зал филармонии власти планировали открыть к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень, а затем на конец 2023 года. Но в итоге первый концерт состоится только 31 января 2024 года.

Пермская краевая филармония после масштабной реконструкции откроет двери для зрителей. Первый концерт здесь состоится 31 января. Министр культуры региона Алла Платонова в соцсетях рассказала подробности реконструкции и показала фото обновленной филармонии. «Преобразования коснулись и фойе, и буфета, и зрительного зала, и сцены, и технических помещений. Полностью обновлена механика сцены, ее площадь стала в полтора раза больше, для выступлений оркестров и хоров с большими составами исполнителей», — написала Платонова в Telegram. Кроме этого, рабочие смонтировали новую акустическую раковину и подъемный механизм для нового концертного рояля Shigeru Kawai. Под сценой для него предусмотрели климат-контроль. Под зрительскими креслами также установили системы контроля температуры и влажности воздуха. Ранее URA.RU рассказывало, что большой зал филармонии власти планировали открыть к 300-летию Перми. Потом сроки перенесли на осень, а затем на конец 2023 года. Но в итоге первый концерт состоится только 31 января 2024 года.