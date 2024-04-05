Участникам СВО вручили госнаграды и документы на квартиры. Фото, видео

05 апреля 2024 в 18:12 Размер текста - 17 +

Жилищные сертификаты получили более 60 военных Фото: пресс-служба Минобороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Участникам спецоперации в госпитале Вишневского были вручены государственные награды, воинские звания и жилищные документы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. «Начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов вручил военнослужащим-участникам спецоперации государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания в реабилитационно-образовательном центре», — рассказали в Минобороны РФ. Отмечается, что военным также дали жилищные сертификаты. Участники СВО получили 35 наград. Среди них 16 орденов «Мужества» и 10 медалей за отвагу. Кузнецов добавил, что в новых местах службы военных уже все готово. В частности, решены жилищные, транспортные и медицинские вопросы. По его словам, Минобороны сделает все, что служба проходила комфортно. Эту информацию подтвердил и руководитель Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Артем Святненко. При этом, более 60 военных получили жилищные сертификаты. До этого они прошли реабилитацию, переподготовку и заявили о желании продолжить службу. В российском военном ведомстве отметили, что в госпитале открыт пункт для консультаций. Он решает жилищные и другие вопросы. Один из награжденных рассказал, что он отправился в зону СВО с Дальнего Востока. Там у него осталось семья. После он попал в больницу, где после восстановления ему предложили продолжить службу в московском военкомате на более высокой должности. Мужчина согласился. Также ему было предоставлено служебное жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Участникам спецоперации в госпитале Вишневского были вручены государственные награды, воинские звания и жилищные документы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Минобороны РФ. «Начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов вручил военнослужащим-участникам спецоперации государственные награды, сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания в реабилитационно-образовательном центре», — рассказали в Минобороны РФ. Отмечается, что военным также дали жилищные сертификаты. Участники СВО получили 35 наград. Среди них 16 орденов «Мужества» и 10 медалей за отвагу. Кузнецов добавил, что в новых местах службы военных уже все готово. В частности, решены жилищные, транспортные и медицинские вопросы. По его словам, Минобороны сделает все, что служба проходила комфортно. Эту информацию подтвердил и руководитель Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны РФ Артем Святненко. При этом, более 60 военных получили жилищные сертификаты. До этого они прошли реабилитацию, переподготовку и заявили о желании продолжить службу. В российском военном ведомстве отметили, что в госпитале открыт пункт для консультаций. Он решает жилищные и другие вопросы. Один из награжденных рассказал, что он отправился в зону СВО с Дальнего Востока. Там у него осталось семья. После он попал в больницу, где после восстановления ему предложили продолжить службу в московском военкомате на более высокой должности. Мужчина согласился. Также ему было предоставлено служебное жилье.