В ХМАО воспитатели жалуются в генпрокуратуру из-за уменьшения зарплат после индексации

Воспитателям в ХМАО урезали зарплату после введения новых правил оплаты труда

05 апреля 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Зарплата воспитателей сократилась на 50-90 тысяч в год Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Сургуте воспитатели детских садов пишут обращение в генпрокуратуру РФ из-за новых условий оплаты труда, после введения которой у них урезали зарплату. Об этом URA.RU сообщили воспитатели на условиях анонимности. «Нам обещали пересмотреть зарплаты и увеличить оклады. Но после индексации мы стали получать меньше. В год воспитатели потеряли от 50 до 90 тысяч рублей. При этом нас заставляют подписывать документы, что мы не против этого. Зарплаты урезали только воспитателям с образованием. Помощникам и тем, кто без образования, наоборот, увеличили. Сейчас мы готовим обращение в генпрокуратуру», — сообщил собеседник. При этом воспитатели отметили, что в Нижневартовске и Нефтеюганске таких проблем нет. В администрации Сургута журналисту агентства сообщили, что не допустят снижения зарплаты. «Департаментом образования ведется плановая работа по анализу расчета заработной платы каждого работника в новых условиях. В целях недопущения снижения заработной платы будут внесены изменения в размеры и условия стимулирующих выплат», — сообщили в администрации. Между тем воспитатели сообщили, что на них начали оказывать давление и заставлять подписать соглашение. В мэрии ответили, что обращений об этом к ним не поступало. «При наличии фактов давления на работников предлагаем обращаться в департамент образования администрации города Сургута», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что воспитали детских садов Сургута возмущены большой разницей в зарплате с заведующими. Руководство получает в 4-5 раз больше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте воспитатели детских садов пишут обращение в генпрокуратуру РФ из-за новых условий оплаты труда, после введения которой у них урезали зарплату. Об этом URA.RU сообщили воспитатели на условиях анонимности. «Нам обещали пересмотреть зарплаты и увеличить оклады. Но после индексации мы стали получать меньше. В год воспитатели потеряли от 50 до 90 тысяч рублей. При этом нас заставляют подписывать документы, что мы не против этого. Зарплаты урезали только воспитателям с образованием. Помощникам и тем, кто без образования, наоборот, увеличили. Сейчас мы готовим обращение в генпрокуратуру», — сообщил собеседник. При этом воспитатели отметили, что в Нижневартовске и Нефтеюганске таких проблем нет. В администрации Сургута журналисту агентства сообщили, что не допустят снижения зарплаты. «Департаментом образования ведется плановая работа по анализу расчета заработной платы каждого работника в новых условиях. В целях недопущения снижения заработной платы будут внесены изменения в размеры и условия стимулирующих выплат», — сообщили в администрации. Между тем воспитатели сообщили, что на них начали оказывать давление и заставлять подписать соглашение. В мэрии ответили, что обращений об этом к ним не поступало. «При наличии фактов давления на работников предлагаем обращаться в департамент образования администрации города Сургута», — добавили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что воспитали детских садов Сургута возмущены большой разницей в зарплате с заведующими. Руководство получает в 4-5 раз больше.