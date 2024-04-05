В ХМАО на выходные придет похолодание и снег

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Снег. Ханты-Мансийск, снег, зима, надпись
На дорогах обещают гололед Фото:

В ночь субботу на ХМАО обрушится холодный фронт, который движется с Ямала и пройдет через Ханты-Мансийск и Сургут. Об этом URA.RU сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«В ночь на субботу холодный фронт пройдет через Уренгой — Сургут — Ханты-Мансийск — Екатеринбург. В результате ливневые осадки в виде дождя начнут переходить в заряды мокрого снега и снега, а плюсовые температуры сменятся минусом, из-за чего на дорогах образуется гололедица толщиной до 3-5 мм», — сообщил Тишковец.

Порывы ветра в зоне фронта могут достигать 12-17 м/с, на севере — до 17-22 м/с. По данным сайта Gismeteo, температура в Сургуте опустится до — 11 градусов. В Ханты-Мансийске до — 8 градусов.

Ранее URA.RU сообщало, что в 5 апреля в ХМАО пришло потепление. В Сургуте, Нягани и Нефтеюганске температура поднялась до + 10 градусов.

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В ночь субботу на ХМАО обрушится холодный фронт, который движется с Ямала и пройдет через Ханты-Мансийск и Сургут. Об этом URA.RU сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. «В ночь на субботу холодный фронт пройдет через Уренгой — Сургут — Ханты-Мансийск — Екатеринбург. В результате ливневые осадки в виде дождя начнут переходить в заряды мокрого снега и снега, а плюсовые температуры сменятся минусом, из-за чего на дорогах образуется гололедица толщиной до 3-5 мм», — сообщил Тишковец. Порывы ветра в зоне фронта могут достигать 12-17 м/с, на севере — до 17-22 м/с. По данным сайта Gismeteo, температура в Сургуте опустится до — 11 градусов. В Ханты-Мансийске до — 8 градусов. Ранее URA.RU сообщало, что в 5 апреля в ХМАО пришло потепление. В Сургуте, Нягани и Нефтеюганске температура поднялась до + 10 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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