В Нижневартовске проверят больницу, где ребенок сломал ключицу из-за кроватки

05 апреля 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Девочка выпала из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура ХМАО планирует проверить больницу в Нижневартовске, где годовалая девочка из-за сломанной кровати получила перелом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан в медицинском учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Мама девочки поделилась с журналистами, что в выписке не указали, что травма получена в стационаре. Следователи организовали проверку медучреждения после жалобы матери пациентки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура ХМАО планирует проверить больницу в Нижневартовске, где годовалая девочка из-за сломанной кровати получила перелом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан в медицинском учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Мама девочки поделилась с журналистами, что в выписке не указали, что травма получена в стационаре. Следователи организовали проверку медучреждения после жалобы матери пациентки.