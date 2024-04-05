В Нижневартовске проверят больницу, где ребенок сломал ключицу из-за кроватки

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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врач, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Девочка выпала из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице Фото:

Прокуратура ХМАО планирует проверить больницу в Нижневартовске, где годовалая девочка из-за сломанной кровати получила перелом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан в медицинском учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Мама девочки поделилась с журналистами, что в выписке не указали, что травма получена в стационаре. Следователи организовали проверку медучреждения после жалобы матери пациентки.

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Прокуратура ХМАО планирует проверить больницу в Нижневартовске, где годовалая девочка из-за сломанной кровати получила перелом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан в медицинском учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Мама девочки поделилась с журналистами, что в выписке не указали, что травма получена в стационаре. Следователи организовали проверку медучреждения после жалобы матери пациентки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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