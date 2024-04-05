В Нижневартовске проверят больницу, где ребенок сломал ключицу из-за кроватки

Прокуратура ХМАО планирует проверить больницу в Нижневартовске, где годовалая девочка из-за сломанной кровати получила перелом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан в медицинском учреждении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Годовалая малышка сломала ключицу и получила гематому на голове, выпав из кроватки в Нижневартовской детской окружной больнице. Инцидент произошел из-за неисправности фиксатора поручня люльки. Мама девочки поделилась с журналистами, что в выписке не указали, что травма получена в стационаре. Следователи организовали проверку медучреждения после жалобы матери пациентки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!