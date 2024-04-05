Жителей челябинского села экстренно эвакуируют из-за паводка

Жителей села Фершенпенуаз Нагабайского района эвакуируют из-за паводка
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Паводок. Челябинская область, потоп, конная повозка, телега, паводок, наводнение
Жителей Фершампенуаза просят приготовить документы и направиться в пункт временного размещения Фото:
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В Нагайбакском районе Челябинской области вечером 5 апреля объявили экстренную эвакуацию райцентра Фершампенуаз. Об этом сообщает районная газета «Всходы».

«Сегодня ночью в селе Фершампенуаз ожидается сильный приток паводковых вод. В связи с этим жителям крайних улиц районного центра рекомендуется приготовить документы и в случае экстренной ситуации направиться в пункт временного размещения, который расположен в Фершампенуазской школе», — пишет газета «Всходы».

5 апреля в районе был объявлен режим ЧС. Паводком смыло один из мостов, в селе Париж повредило газопровод. Режим ЧС также введен в Брединском и Варненском районе. Ситуация с паводком находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 5 апреля он провел экстренное совещание, на котором поручил главам муниципалитетов, где вода зашла в дома и на подворья, создать комиссии по определению размера ущерба для осуществления выплат.

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В Нагайбакском районе Челябинской области вечером 5 апреля объявили экстренную эвакуацию райцентра Фершампенуаз. Об этом сообщает районная газета «Всходы». «Сегодня ночью в селе Фершампенуаз ожидается сильный приток паводковых вод. В связи с этим жителям крайних улиц районного центра рекомендуется приготовить документы и в случае экстренной ситуации направиться в пункт временного размещения, который расположен в Фершампенуазской школе», — пишет газета «Всходы». 5 апреля в районе был объявлен режим ЧС. Паводком смыло один из мостов, в селе Париж повредило газопровод. Режим ЧС также введен в Брединском и Варненском районе. Ситуация с паводком находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 5 апреля он провел экстренное совещание, на котором поручил главам муниципалитетов, где вода зашла в дома и на подворья, создать комиссии по определению размера ущерба для осуществления выплат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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