Жителей челябинского села экстренно эвакуируют из-за паводка

Жителей села Фершенпенуаз Нагабайского района эвакуируют из-за паводка

05 апреля 2024 в 22:11 Размер текста - 17 +

Жителей Фершампенуаза просят приготовить документы и направиться в пункт временного размещения Фото: Кондрат Александров © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В Нагайбакском районе Челябинской области вечером 5 апреля объявили экстренную эвакуацию райцентра Фершампенуаз. Об этом сообщает районная газета «Всходы». «Сегодня ночью в селе Фершампенуаз ожидается сильный приток паводковых вод. В связи с этим жителям крайних улиц районного центра рекомендуется приготовить документы и в случае экстренной ситуации направиться в пункт временного размещения, который расположен в Фершампенуазской школе», — пишет газета «Всходы». 5 апреля в районе был объявлен режим ЧС. Паводком смыло один из мостов, в селе Париж повредило газопровод. Режим ЧС также введен в Брединском и Варненском районе. Ситуация с паводком находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 5 апреля он провел экстренное совещание, на котором поручил главам муниципалитетов, где вода зашла в дома и на подворья, создать комиссии по определению размера ущерба для осуществления выплат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нагайбакском районе Челябинской области вечером 5 апреля объявили экстренную эвакуацию райцентра Фершампенуаз. Об этом сообщает районная газета «Всходы». «Сегодня ночью в селе Фершампенуаз ожидается сильный приток паводковых вод. В связи с этим жителям крайних улиц районного центра рекомендуется приготовить документы и в случае экстренной ситуации направиться в пункт временного размещения, который расположен в Фершампенуазской школе», — пишет газета «Всходы». 5 апреля в районе был объявлен режим ЧС. Паводком смыло один из мостов, в селе Париж повредило газопровод. Режим ЧС также введен в Брединском и Варненском районе. Ситуация с паводком находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера. 5 апреля он провел экстренное совещание, на котором поручил главам муниципалитетов, где вода зашла в дома и на подворья, создать комиссии по определению размера ущерба для осуществления выплат.