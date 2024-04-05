В Орске прорвало дамбу, введен режим ЧС. Видео

05 апреля 2024 в 22:35 Размер текста - 17 +

В 95 населенных пунктах Оренбургской области подтоплены 1825 жилых домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Ранее из-за угрозы прорыва была объявлена эвакуация местных жителей. В зоне подтопления могут оказаться около четырех тысяч частных домовладений, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Орска. Глава города Василий Козупица подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС. В поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты, сообщает РИА Новости. В настоящее время в 95 населенных пунктах Оренбургской области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. Из зоны подтопления эвакуированы 3095 человек, в том числе 721 ребенок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Ранее из-за угрозы прорыва была объявлена эвакуация местных жителей. В зоне подтопления могут оказаться около четырех тысяч частных домовладений, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Орска. Глава города Василий Козупица подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС. В поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты, сообщает РИА Новости. В настоящее время в 95 населенных пунктах Оренбургской области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. Из зоны подтопления эвакуированы 3095 человек, в том числе 721 ребенок.