В Орске прорвало дамбу, введен режим ЧС. Видео

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
В 95 населенных пунктах Оренбургской области подтоплены 1825 жилых домов Фото:

В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Ранее из-за угрозы прорыва была объявлена эвакуация местных жителей.

В зоне подтопления могут оказаться около четырех тысяч частных домовладений, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Орска. Глава города Василий Козупица подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС. В поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты, сообщает РИА Новости.

В настоящее время в 95 населенных пунктах Оренбургской области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. Из зоны подтопления эвакуированы 3095 человек, в том числе 721 ребенок.

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В Орске Оренбургской области произошел прорыв дамбы. Ранее из-за угрозы прорыва была объявлена эвакуация местных жителей. В зоне подтопления могут оказаться около четырех тысяч частных домовладений, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Орска. Глава города Василий Козупица подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС. В поселках, попавших в зону подтопления, развернуты эвакуационные посты, сообщает РИА Новости. В настоящее время в 95 населенных пунктах Оренбургской области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. Из зоны подтопления эвакуированы 3095 человек, в том числе 721 ребенок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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