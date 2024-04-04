04 апреля 2024

В ЯНАО ограничили движение на трассе из-за непогоды

На трассе Новый Уренгой — Коротчаево ограничили движение
© Служба новостей «URA.RU»
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Перепады температур приведут к гололедице на дорогах ЯНАО Фото:

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой (ЯНАО) ограничили движение из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Движение на дороге Коротчаево — Новый Уренгой ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд осуществляется организованными колоннами», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале.

Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега. По словам специалиста, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа.

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На трассе Коротчаево — Новый Уренгой (ЯНАО) ограничили движение из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение на дороге Коротчаево — Новый Уренгой ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд осуществляется организованными колоннами», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега. По словам специалиста, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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