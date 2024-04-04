В ЯНАО ограничили движение на трассе из-за непогоды

На трассе Новый Уренгой — Коротчаево ограничили движение

05 апреля 2024 в 22:53 Размер текста - 17 +

Перепады температур приведут к гололедице на дорогах ЯНАО Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Коротчаево — Новый Уренгой (ЯНАО) ограничили движение из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение на дороге Коротчаево — Новый Уренгой ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд осуществляется организованными колоннами», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега. По словам специалиста, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Коротчаево — Новый Уренгой (ЯНАО) ограничили движение из-за погодных условий. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона. «Движение на дороге Коротчаево — Новый Уренгой ограничено в связи с неблагоприятными погодными условиями. В целях обеспечения безопасности дорожного движения проезд осуществляется организованными колоннами», — написала пресс-служба департамента в telegram-канале. Специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец рассказал URA.RU, что 6 апреля на территории ЯНАО ожидается прохождение холодного фронта, который принесет с собой осадки в виде мокрого снега. По словам специалиста, резкие перепады температур приведут к гололедице на дорогах округа.