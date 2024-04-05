05 апреля 2024

РИАН: в зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали 10 тысяч человек

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
В Орске эвакуируют население (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали более 10 тысяч человек, четыре тысячи домов. Об этом сообщили в мэрии города.

«В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами», — пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в мэрии. Там уточнили, что сейчас идет эвакуация населения.

В Орске прорвало дамбу. По данным мэра Оренбурга Сергея Салмина, в городе подтопило более 300 домовладений и 750 участков. URA.RU подготовило известную информацию к этому часу.

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В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали более 10 тысяч человек, четыре тысячи домов. Об этом сообщили в мэрии города. «В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами», — пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в мэрии. Там уточнили, что сейчас идет эвакуация населения. В Орске прорвало дамбу. По данным мэра Оренбурга Сергея Салмина, в городе подтопило более 300 домовладений и 750 участков. URA.RU подготовило известную информацию к этому часу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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