РИАН: в зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали 10 тысяч человек

06 апреля 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

В Орске эвакуируют население (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали более 10 тысяч человек, четыре тысячи домов. Об этом сообщили в мэрии города. «В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами», — пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в мэрии. Там уточнили, что сейчас идет эвакуация населения. В Орске прорвало дамбу. По данным мэра Оренбурга Сергея Салмина, в городе подтопило более 300 домовладений и 750 участков. URA.RU подготовило известную информацию к этому часу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали более 10 тысяч человек, четыре тысячи домов. Об этом сообщили в мэрии города. «В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами», — пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в мэрии. Там уточнили, что сейчас идет эвакуация населения. В Орске прорвало дамбу. По данным мэра Оренбурга Сергея Салмина, в городе подтопило более 300 домовладений и 750 участков. URA.RU подготовило известную информацию к этому часу.