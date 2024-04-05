РИАН: в зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали 10 тысяч человек

В зону затопления в Орске после прорыва дамбы попали более 10 тысяч человек, четыре тысячи домов. Об этом сообщили в мэрии города.
«В зону затопления попадают 4258 домов и 10987 человек. На месте работают представители администрации Советского района, группировка спасателей, прибывших в Орск в количестве 50 человек с плавсредствами», — пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в мэрии. Там уточнили, что сейчас идет эвакуация населения.
В Орске прорвало дамбу. По данным мэра Оренбурга Сергея Салмина, в городе подтопило более 300 домовладений и 750 участков. URA.RU подготовило известную информацию к этому часу.
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