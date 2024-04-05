Названо число подтопленных домов после прорыва дамбы в Орске

Мэр Оренбурга: в городе подтопило более 300 домовладений и 750 участков

05 апреля 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Мэр Орска Сергей Салмин назвал ситуацию критической (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям Оренбурга необходимо в срочном порядке эвакуироваться из города взяв с собой документы из-за течи на дамбе. Об этом заявил мэр города Сергей Салмин. По его сведениям, подтоплено 333 домовладения и 750 участков. В Орске объявили эвакуацию из-за прорыва в дамбе: что известно к этому часу «Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! Я призываю вас: уезжайте к родным или знакомым или в пункты временного размещения», — написал Салмин в telegram-канале. По его словам, электро- и газоснабжение в районах будут отключены. Салмин заявил, что жителям города нужно как можно скорее уезжать, взяв с собой документы. Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Жителей города призвали покинуть дома и отправиться в пункты временного размещения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Оренбурга необходимо в срочном порядке эвакуироваться из города взяв с собой документы из-за течи на дамбе. Об этом заявил мэр города Сергей Салмин. По его сведениям, подтоплено 333 домовладения и 750 участков. «Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 сантиметр! Я призываю вас: уезжайте к родным или знакомым или в пункты временного размещения», — написал Салмин в telegram-канале. По его словам, электро- и газоснабжение в районах будут отключены. Салмин заявил, что жителям города нужно как можно скорее уезжать, взяв с собой документы. Прорыв дамбы в Орске произошел вечером 5 апреля. Жителей города призвали покинуть дома и отправиться в пункты временного размещения.