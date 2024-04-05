В Орске объявили эвакуацию из-за прорыва в дамбе: что известно к этому часу

В Орске введен режим ЧС из-за прорыва дамбы

05 апреля 2024 в 23:26 Размер текста - 17 +

МЧС начало массовую эвакуацию людей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В настоящее время в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей. URA.RU подготовило всю известную информацию к этому часу. Хронология событий подтопления в регионе Первая информация, связанная с подтоплениями в Оренбургской области, появились в конце марта этого года, а 30 марта вели режим повышенной готовности. В связи с этим закрыли несколько низководных мостов. Уже в начале апреля этого года ситуация резко ухудшилась. Уровень воды начал повышаться в Урале и некоторых его притоках, а на западе области — в реке Самаре, притоке Волги. Больше всего пострадали территории, которые относятся к крупным городам региона — Оренбургу и Орску. После этого 2 апреля в селе Урпия (Орск) люди на день осталось без электроснабжения. Особенно сложная обстановка отмечена в селе Краснохолм (Оренбург). Там 3 апреля ввели режим ЧС из-за разлива реки Черная и затопления части населенного пункта. Такие же меры приняли и в Акбулакском районе, в котором уровень воды в реке Илек достиг критических значений. Кроме того, в поселках Южный Урал, Весенний и Ивановка подтопило кладбища. На ситуацию отреагировало региональное министерство архитектуры, сообщает « Коммерсант» . Администрация Орска 5 апреля в 18:00 по местному времени объявила эвакуацию. Она связана с угрозой прорыва дамбы. В Орске объявлена эвакуация из-за угрозы прорыва дамбы Жителей Орска, живущих на площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева, призвали собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. Администрация города сообщила, что это связано с возможным прорывом дамбы и подтоплением водой из реки Урал. По данным местных СМИ, на дамбе были обнаружены две протечки. На место прибыли пермские спасатели в количестве 40 человек личного состава и семи единиц техники. Одну из протечек уже засыпали. Введен режим ЧС Глава Орска Василий Козупица подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Оперативные службы города сообщили, что в зоне подтопления могут оказаться около четырех тысяч частных домовладений. Сейчас в 95 населенных пунктах Оренбургской области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. МЧС начало эвакуацию жителей Сейчас идет массовая эвакуация людей из старого города, в котором находятся несколько орских поселков, попавших в зону затопления. Представитель администрации уточнил, что власти уже подготовили шесть пунктов временного размещения. Из зоны подтопления были эвакуированы 3095 человек, в том числе 721 ребенок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске (Оренбургская область) произошел прорыв дамбы. В настоящее время в 95 населенных пунктах области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. В городе началась эвакуация людей. URA.RU подготовило всю известную информацию к этому часу. Первая информация, связанная с подтоплениями в Оренбургской области, появились в конце марта этого года, а 30 марта вели режим повышенной готовности. В связи с этим закрыли несколько низководных мостов. Уже в начале апреля этого года ситуация резко ухудшилась. Уровень воды начал повышаться в Урале и некоторых его притоках, а на западе области — в реке Самаре, притоке Волги. Больше всего пострадали территории, которые относятся к крупным городам региона — Оренбургу и Орску. После этого 2 апреля в селе Урпия (Орск) люди на день осталось без электроснабжения. Особенно сложная обстановка отмечена в селе Краснохолм (Оренбург). Там 3 апреля ввели режим ЧС из-за разлива реки Черная и затопления части населенного пункта. Такие же меры приняли и в Акбулакском районе, в котором уровень воды в реке Илек достиг критических значений. Кроме того, в поселках Южный Урал, Весенний и Ивановка подтопило кладбища. На ситуацию отреагировало региональное министерство архитектуры, сообщает «Коммерсант». Администрация Орска 5 апреля в 18:00 по местному времени объявила эвакуацию. Она связана с угрозой прорыва дамбы. Жителей Орска, живущих на площади Гагарина, улиц Строителей, Докучаева, призвали собрать документы и эвакуироваться в пункты временного размещения. Администрация города сообщила, что это связано с возможным прорывом дамбы и подтоплением водой из реки Урал. По данным местных СМИ, на дамбе были обнаружены две протечки. На место прибыли пермские спасатели в количестве 40 человек личного состава и семи единиц техники. Одну из протечек уже засыпали. Глава Орска Василий Козупица подписал постановление о введении на территории муниципалитета режима ЧС. Оперативные службы города сообщили, что в зоне подтопления могут оказаться около четырех тысяч частных домовладений. Сейчас в 95 населенных пунктах Оренбургской области подтоплены 1825 жилых домов и 5242 приусадебных участка. Сейчас идет массовая эвакуация людей из старого города, в котором находятся несколько орских поселков, попавших в зону затопления. Представитель администрации уточнил, что власти уже подготовили шесть пунктов временного размещения. Из зоны подтопления были эвакуированы 3095 человек, в том числе 721 ребенок.