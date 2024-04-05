В Сысерти (Свердловская область) пропала 15-летняя Полина Колтышева. Ее местонахождение неизвестно со 2 апреля. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что она может находиться в другом городе.
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Колтышева Полина Денисовна, 15 лет (2008 г. р.) город Сысерть, Свердловская область. С 2 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».
Рост девушки — 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в серые джинсы, черную куртку и ботинки. Всех, кому известно о ее местоположении, просят сообщить по номеру 8 953 053 04 83 (Екатерина) или 8 800 700 54 52.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!