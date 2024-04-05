05 апреля 2024

В Сысерти пропала 15-летняя девушка, волонтеры ищут ее четыре дня. Фото

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Обзорная по городу. Пермь , девушка, река, набережная, кама, весна, осень
Местоположение девушки неизвестно со 2 апреля (архивное фото) Фото:

В Сысерти (Свердловская область) пропала 15-летняя Полина Колтышева. Ее местонахождение неизвестно со 2 апреля. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что она может находиться в другом городе.

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Колтышева Полина Денисовна, 15 лет (2008 г. р.) город Сысерть, Свердловская область. С 2 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».

Рост девушки — 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в серые джинсы, черную куртку и ботинки. Всех, кому известно о ее местоположении, просят сообщить по номеру 8 953 053 04 83 (Екатерина) или 8 800 700 54 52.

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В Сысерти (Свердловская область) пропала 15-летняя Полина Колтышева. Ее местонахождение неизвестно со 2 апреля. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что она может находиться в другом городе. «Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Колтышева Полина Денисовна, 15 лет (2008 г. р.) город Сысерть, Свердловская область. С 2 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». Рост девушки — 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в серые джинсы, черную куртку и ботинки. Всех, кому известно о ее местоположении, просят сообщить по номеру 8 953 053 04 83 (Екатерина) или 8 800 700 54 52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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