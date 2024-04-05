В Сысерти пропала 15-летняя девушка, волонтеры ищут ее четыре дня. Фото

06 апреля 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Местоположение девушки неизвестно со 2 апреля (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Сысерти (Свердловская область) пропала 15-летняя Полина Колтышева. Ее местонахождение неизвестно со 2 апреля. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что она может находиться в другом городе. «Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Колтышева Полина Денисовна, 15 лет (2008 г. р.) город Сысерть, Свердловская область. С 2 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». Рост девушки — 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в серые джинсы, черную куртку и ботинки. Всех, кому известно о ее местоположении, просят сообщить по номеру 8 953 053 04 83 (Екатерина) или 8 800 700 54 52. Фото: группа «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» «ВКонтакте» (https://vk.com/wall-67871781_40655) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сысерти (Свердловская область) пропала 15-летняя Полина Колтышева. Ее местонахождение неизвестно со 2 апреля. Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» сообщают, что она может находиться в другом городе. «Внимание! Помогите найти подростка! Пропала Колтышева Полина Денисовна, 15 лет (2008 г. р.) город Сысерть, Свердловская область. С 2 апреля 2024 года ее местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем городе», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». Рост девушки — 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Была одета в серые джинсы, черную куртку и ботинки. Всех, кому известно о ее местоположении, просят сообщить по номеру 8 953 053 04 83 (Екатерина) или 8 800 700 54 52.