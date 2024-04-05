05 апреля 2024
04 апреля 2024

В ЯНАО у новорожденных зафиксировали редкие заболевания

© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, материнство, младенец, новорожденный ребенок, выхаживание новорожденных
У новорожденных зафиксировали муковисцидоз и гипотиреоз Фото:

В ЯНАО в прошлом году у новорожденных было установлено четыре редких диагноза. В частности, был зафиксирован гипотиреоз, который приводит к бесплодию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

«В 2023 году новорожденным было установлено четыре редких диагноза. Среди них муковисцидоз и гипотиреоз», — рассказали в пресс-службе департамента.

Муковисцидоз — это наследственное заболевание, при котором нарушаются функции желез внешней секреции. Болезнь поражает весь организм, но сильнее всего страдает дыхательная система и поджелудочная железа. Характеризуется тяжелым течением, а при отсутствии адекватной медицинской помощи — неблагоприятным прогнозом.

Гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы. Эти гормоны регулируют обмен веществ, влияют на эмоциональный фон, на устойчивость организма к нагрузкам и стрессу. Их недостаток может приводить к серьезным проблемам со здоровьем: нарушать работу сердца и почек, вызывать ожирение, снижать иммунитет, приводить к бесплодию.

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В ЯНАО в прошлом году у новорожденных было установлено четыре редких диагноза. В частности, был зафиксирован гипотиреоз, который приводит к бесплодию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «В 2023 году новорожденным было установлено четыре редких диагноза. Среди них муковисцидоз и гипотиреоз», — рассказали в пресс-службе департамента. Муковисцидоз — это наследственное заболевание, при котором нарушаются функции желез внешней секреции. Болезнь поражает весь организм, но сильнее всего страдает дыхательная система и поджелудочная железа. Характеризуется тяжелым течением, а при отсутствии адекватной медицинской помощи — неблагоприятным прогнозом. Гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы. Эти гормоны регулируют обмен веществ, влияют на эмоциональный фон, на устойчивость организма к нагрузкам и стрессу. Их недостаток может приводить к серьезным проблемам со здоровьем: нарушать работу сердца и почек, вызывать ожирение, снижать иммунитет, приводить к бесплодию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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