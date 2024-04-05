В ЯНАО у новорожденных зафиксировали редкие заболевания

06 апреля 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

У новорожденных зафиксировали муковисцидоз и гипотиреоз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ЯНАО в прошлом году у новорожденных было установлено четыре редких диагноза. В частности, был зафиксирован гипотиреоз, который приводит к бесплодию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «В 2023 году новорожденным было установлено четыре редких диагноза. Среди них муковисцидоз и гипотиреоз», — рассказали в пресс-службе департамента. Муковисцидоз — это наследственное заболевание, при котором нарушаются функции желез внешней секреции. Болезнь поражает весь организм, но сильнее всего страдает дыхательная система и поджелудочная железа. Характеризуется тяжелым течением, а при отсутствии адекватной медицинской помощи — неблагоприятным прогнозом. Гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы. Эти гормоны регулируют обмен веществ, влияют на эмоциональный фон, на устойчивость организма к нагрузкам и стрессу. Их недостаток может приводить к серьезным проблемам со здоровьем: нарушать работу сердца и почек, вызывать ожирение, снижать иммунитет, приводить к бесплодию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО в прошлом году у новорожденных было установлено четыре редких диагноза. В частности, был зафиксирован гипотиреоз, который приводит к бесплодию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения региона. «В 2023 году новорожденным было установлено четыре редких диагноза. Среди них муковисцидоз и гипотиреоз», — рассказали в пресс-службе департамента. Муковисцидоз — это наследственное заболевание, при котором нарушаются функции желез внешней секреции. Болезнь поражает весь организм, но сильнее всего страдает дыхательная система и поджелудочная железа. Характеризуется тяжелым течением, а при отсутствии адекватной медицинской помощи — неблагоприятным прогнозом. Гипотиреоз — заболевание эндокринной системы, характеризующееся недостатком гормонов щитовидной железы. Эти гормоны регулируют обмен веществ, влияют на эмоциональный фон, на устойчивость организма к нагрузкам и стрессу. Их недостаток может приводить к серьезным проблемам со здоровьем: нарушать работу сердца и почек, вызывать ожирение, снижать иммунитет, приводить к бесплодию.