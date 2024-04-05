Аналитики назвали топ вакансий в Тюменской области с зарплатой в 100 тысяч рублей

В Тюменской области в пером квартале этого года самыми востребованными вакансиями стали агент по недвижимости, токарь, фрезеровщик и шлифовщик. Специалисты получают в районе 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая.
«В регионе в топ специализаций в первом квартале 2024 года с точки зрения конкуренции вошли агент по недвижимости с зарплатой в 115 тысяч рублей (открыто 1,6 тысячи вакансий), а также токарь (1,2 тысячи), фрезеровщик (1,2 тысячи) и шлифовщик (1,2 тысячи) с зарплатами в районе 100 тысяч рублей», — рассказал специалист.
Кроме того, была отмечена вакансия врача. В регионе открыто 1,2 тысячи вакансий. Специалисту предлагают в районе 80 тысяч рублей.
В прошлом году самые высокие зарплаты в регионе платили врачу, взрывнику и электрогазосварщику. Их оплата труда превышала 200 тысяч рублей в месяц. Заработная плата объясняется высокими требованиями, предъявляемыми к соискателям.
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В Тюменской области в пером квартале этого года самыми востребованными вакансиями стали агент по недвижимости, токарь, фрезеровщик и шлифовщик. Специалисты получают в районе 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщил директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. «В регионе в топ специализаций в первом квартале 2024 года с точки зрения конкуренции вошли агент по недвижимости с зарплатой в 115 тысяч рублей (открыто 1,6 тысячи вакансий), а также токарь (1,2 тысячи), фрезеровщик (1,2 тысячи) и шлифовщик (1,2 тысячи) с зарплатами в районе 100 тысяч рублей», — рассказал специалист. Кроме того, была отмечена вакансия врача. В регионе открыто 1,2 тысячи вакансий. Специалисту предлагают в районе 80 тысяч рублей. В прошлом году самые высокие зарплаты в регионе платили врачу, взрывнику и электрогазосварщику. Их оплата труда превышала 200 тысяч рублей в месяц. Заработная плата объясняется высокими требованиями, предъявляемыми к соискателям.