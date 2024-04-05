Как вести себя при угрозе наводнения и прорыве дамбы: порядок действий

МЧС: готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы и ценности

06 апреля 2024 в 05:20 Размер текста - 17 +

При затоплении необходимо взять с собой документы, предметы первой необходимости и ценности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Орске прорвало дамбу В Орске (Оренбургская область) вечером 5 апреля произошел прорыв дамбы. В зоне подтопления могут оказаться около четырех тысяч частных домовладений. Из-за опасности жителей призвали уехать к родным или в пункты временного размещения. В связи с произошедшим URA.RU напоминает основные правила поведения во время чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением. Что делать, если вы оказались в чрезвычайной ситуации При угрозе затопления необходимо выехать из опасной зоны в назначенный безопасный район или на возвышенную местность. С собой необходимо взять документы, ценности и другие предметы первой необходимости., сообщили в МЧС. Если нужно сохранить какое-то имущество от потоков воды, то стоит перенести его на верхние этажи здания, чердак или высокие деревья. Перед уходом из дома необходимо выключить электричество и газ, закрыть все окна, двери и вентиляционные шахты. При внезапном затоплении рекомендуется забраться на любое устойчивое возвышенное место. Если человек оказался в воде, то ему нужно выбраться на сухое место — дорогу или дамбу. Также необходимо вывесить из окна яркую ткань или фонарь, благодаря которому спасатели смогут заметить вас. Готовясь к эвакуации по воде, также стоит взять подручные спасательные средства — надувные матрасы и подушки. Что нельзя делать Не стоит пытаться эвакуироваться из затопленного жилища самостоятельно. В МЧС подчеркивают, что это возможно, только если видна незатопленная территория, здание может обрушиться или кому-то понадобится срочная медицинская помощь. Также такой вариант приемлем, если нет вероятности, что помощь приедет со стороны. Как действовать после наводнения или порыва дамбы Перед тем, как войти в здание, нужно убедиться, что отсутствуют значительные повреждения перекрытий и стен. Важно проветрить помещения для удаления накопившихся газов и в это время не использовать источники открытого огня. Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только после заключения специалистов об исправности. Запрещается употреблять пищевые продукты, которые находились в контакте с водой, сообщили в пресс-службе МЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске (Оренбургская область) вечером 5 апреля произошел прорыв дамбы. В зоне подтопления могут оказаться около четырех тысяч частных домовладений. Из-за опасности жителей призвали уехать к родным или в пункты временного размещения. В связи с произошедшим URA.RU напоминает основные правила поведения во время чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением. При угрозе затопления необходимо выехать из опасной зоны в назначенный безопасный район или на возвышенную местность. С собой необходимо взять документы, ценности и другие предметы первой необходимости., сообщили в МЧС. Если нужно сохранить какое-то имущество от потоков воды, то стоит перенести его на верхние этажи здания, чердак или высокие деревья. Перед уходом из дома необходимо выключить электричество и газ, закрыть все окна, двери и вентиляционные шахты. При внезапном затоплении рекомендуется забраться на любое устойчивое возвышенное место. Если человек оказался в воде, то ему нужно выбраться на сухое место — дорогу или дамбу. Также необходимо вывесить из окна яркую ткань или фонарь, благодаря которому спасатели смогут заметить вас. Готовясь к эвакуации по воде, также стоит взять подручные спасательные средства — надувные матрасы и подушки. Не стоит пытаться эвакуироваться из затопленного жилища самостоятельно. В МЧС подчеркивают, что это возможно, только если видна незатопленная территория, здание может обрушиться или кому-то понадобится срочная медицинская помощь. Также такой вариант приемлем, если нет вероятности, что помощь приедет со стороны. Перед тем, как войти в здание, нужно убедиться, что отсутствуют значительные повреждения перекрытий и стен. Важно проветрить помещения для удаления накопившихся газов и в это время не использовать источники открытого огня. Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и канализации. Пользоваться ими разрешается только после заключения специалистов об исправности. Запрещается употреблять пищевые продукты, которые находились в контакте с водой, сообщили в пресс-службе МЧС.