05 апреля 2024

Какие водохранилища Казахстана сбрасывают воду, влияющую на паводок в Курганской области

Водохранилища Казахстана увеличили сброс воды в Тобол
© Служба новостей «URA.RU»
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Усиленный сброс воды повышает риск подтопления населенных пунктов Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О том, какие водохранилища Казахстана сбрасывают воду в Тобол и как это влияет на паводок в Курганской области — в материале URA.RU.

Сброс воды с водохранилищ Казахстана

Руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев рассказал костанайскому изданию «Наша газета», что сброс воды осуществляется для того, чтобы освободить место для талых вод. Если этого не сделать, а воды будут поступать со скоростью 1700 кубометров в секунду, то это нанесет большой урон водохранилищам. Мукашев уточнил, что на данный момент большой объем воды поступает в два водохранилища: Верхне-Тобольское и Каратомарское. В казахстанских СМИ сообщалось, что из первого сброс увеличен до 1500 кубометров в секунду, а из второго — до 2000 кубометров.

За весь весенний период в водохранилища должно было поступить от 450 до 700 миллионов кубометров воды, но за последние два дня поступило около одного миллиарда кубометров. Как пишут «Костанайские новости», такого объема воды не наблюдалось с 1980 года.

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Шумков ввел режим повышенной готовности из-за водохранилищ Казахстана

Влияние на паводок в Курганской области

Усиленный сброс из водохранилищ Казахстана в Тобол ведет к быстрому увеличению уровня воды, что резко повышает риск подтопления и затопления населенных пунктов, находящихся вдоль реки — Кургана, сел в Белозерском, Кетовском, Куртамышском, Целинном, Звериноголовском и Притобольном округах. Это более 50 населенных пунктов и десятки садоводств. Влияет на паводковую ситуацию и то, что лед на реках растаял не до конца, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков. По данным гидропостов, уровень воды за сутки в Тоболе (Курган и Звериноголовское) увеличивается более чем на 50 сантиметров.

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Водохранилища в Костанайской области Казахстана усилили сброс воды в Тобол, от чего увеличился риск затопления 50 населенных пунктов Курганской области. Губернатор региона Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а жителей муниципальных округов предупреждают о возможной эвакуации. О том, какие водохранилища Казахстана сбрасывают воду в Тобол и как это влияет на паводок в Курганской области — в материале URA.RU. Руководитель отдела госконтроля Тобол-Торгайской бассейновой инспекции Сергей Мукашев рассказал костанайскому изданию «Наша газета», что сброс воды осуществляется для того, чтобы освободить место для талых вод. Если этого не сделать, а воды будут поступать со скоростью 1700 кубометров в секунду, то это нанесет большой урон водохранилищам. Мукашев уточнил, что на данный момент большой объем воды поступает в два водохранилища: Верхне-Тобольское и Каратомарское. В казахстанских СМИ сообщалось, что из первого сброс увеличен до 1500 кубометров в секунду, а из второго — до 2000 кубометров. За весь весенний период в водохранилища должно было поступить от 450 до 700 миллионов кубометров воды, но за последние два дня поступило около одного миллиарда кубометров. Как пишут «Костанайские новости», такого объема воды не наблюдалось с 1980 года. Усиленный сброс из водохранилищ Казахстана в Тобол ведет к быстрому увеличению уровня воды, что резко повышает риск подтопления и затопления населенных пунктов, находящихся вдоль реки — Кургана, сел в Белозерском, Кетовском, Куртамышском, Целинном, Звериноголовском и Притобольном округах. Это более 50 населенных пунктов и десятки садоводств. Влияет на паводковую ситуацию и то, что лед на реках растаял не до конца, отмечал губернатор Курганской области Вадим Шумков. По данным гидропостов, уровень воды за сутки в Тоболе (Курган и Звериноголовское) увеличивается более чем на 50 сантиметров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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