Шумков ввел режим повышенной готовности из-за водохранилищ Казахстана

Шумков ввел режим повышенной готовности во всей Курганской области из-за паводка

Шумков объявил об ухудшении ситуации с паводком Фото: Роман Наумов © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Курганский губернатор Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья на территории всего региона. Эта мера принята из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. Данные появились в telegram-канале главы региона.

«Принято решение о введении режима повышенной готовности в регионе в связи с половодьем и паводком с сегодняшнего дня. Межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме», — пишет губернатор. Решение принято после сообщений об увеличении сброса воды из хранилищ в республике Казахстан.

Вода может прийти с юга к 50 населенным пунктам Курганской области. Вскоре опубликуют их список. Главам уже даны указания подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации. «7 апреля планируется прибытие дополнительной группировки МЧС России в количестве 100 человек с двумя транспортерами и шестью плавсредствами», — рассказал губернатор.

Ранее URA.RU показывало видео о бурных потоках, которые шли по реке Уй в сторону Тобола. Во многих населенных пунктах в реках резко поднялся уровень воды, жителей готовят к эвакуации. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.