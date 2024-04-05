Шумков ввел режим повышенной готовности из-за водохранилищ Казахстана

Курганский губернатор Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья на территории всего региона. Эта мера принята из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. Данные появились в telegram-канале главы региона.
«Принято решение о введении режима повышенной готовности в регионе в связи с половодьем и паводком с сегодняшнего дня. Межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме», — пишет губернатор. Решение принято после сообщений об увеличении сброса воды из хранилищ в республике Казахстан.
Вода может прийти с юга к 50 населенным пунктам Курганской области. Вскоре опубликуют их список. Главам уже даны указания подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации. «7 апреля планируется прибытие дополнительной группировки МЧС России в количестве 100 человек с двумя транспортерами и шестью плавсредствами», — рассказал губернатор.
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Курганский губернатор Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности из-за половодья на территории всего региона. Эта мера принята из-за увеличенного сброса с водохранилищ Казахстана. Данные появились в telegram-канале главы региона. «Принято решение о введении режима повышенной готовности в регионе в связи с половодьем и паводком с сегодняшнего дня. Межведомственный оперативный штаб начал работу в круглосуточном режиме», — пишет губернатор. Решение принято после сообщений об увеличении сброса воды из хранилищ в республике Казахстан. Вода может прийти с юга к 50 населенным пунктам Курганской области. Вскоре опубликуют их список. Главам уже даны указания подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации. «7 апреля планируется прибытие дополнительной группировки МЧС России в количестве 100 человек с двумя транспортерами и шестью плавсредствами», — рассказал губернатор. Ранее URA.RU показывало видео о бурных потоках, которые шли по реке Уй в сторону Тобола. Во многих населенных пунктах в реках резко поднялся уровень воды, жителей готовят к эвакуации. О других событиях, связанных с половодьем, читайте в онлайн-трансляции URA.RU.