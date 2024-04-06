Минобороны отчиталось о защите Белгорода

Минобороны: уничтожено 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью
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РЛС на Херсонском направлении. Мелитополь, военная техника, война, пво, рлс, радиолокационноая станция
Снаряды были сбиты дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» были уничтожены над Белгородской областью утром 6 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов <…> „Вампир“», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уничтожение снарядов произошло утром.

Ранее канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что ВСУ все же смогли ударить по жилым районам Белгорода. Корреспондент URA.RU направлял запрос в российское военное ведомство.

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Десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» были уничтожены над Белгородской областью утром 6 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов <…> „Вампир“», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уничтожение снарядов произошло утром. Ранее канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что ВСУ все же смогли ударить по жилым районам Белгорода. Корреспондент URA.RU направлял запрос в российское военное ведомство.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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