Минобороны отчиталось о защите Белгорода

Снаряды были сбиты дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» были уничтожены над Белгородской областью утром 6 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов <…> „Вампир“», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уничтожение снарядов произошло утром.
Ранее канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что ВСУ все же смогли ударить по жилым районам Белгорода. Корреспондент URA.RU направлял запрос в российское военное ведомство.
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