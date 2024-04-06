Минобороны отчиталось о защите Белгорода

Минобороны: уничтожено 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью

06 апреля 2024 в 09:18 Размер текста - 17 +

Снаряды были сбиты дежурными средствами ПВО, сообщили в Минобороны Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» были уничтожены над Белгородской областью утром 6 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов <…> „Вампир“», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уничтожение снарядов произошло утром. Ранее канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что ВСУ все же смогли ударить по жилым районам Белгорода. Корреспондент URA.RU направлял запрос в российское военное ведомство. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десять реактивных снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» были уничтожены над Белгородской областью утром 6 апреля. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью десять реактивных снарядов <…> „Вампир“», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Уничтожение снарядов произошло утром. Ранее канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» писал, что ВСУ все же смогли ударить по жилым районам Белгорода. Корреспондент URA.RU направлял запрос в российское военное ведомство.