«РВ»: ВСУ ударили по жилым районам Белгорода

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Белгород
От удара ВСУ пострадали многоэтажные дома в Белгороде, предают военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Были атакованы жилы районы города, повреждения получили как многоэтажные дома, так и частные постройки. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».

«[ВСУ] атаковали Белгород. <…> Пострадали многоэтажки, горит частный жилой дом», — передают военкоры. В администрации города подтвердили, что атакован Краснояружский район, а также село Вязовое. Жителей просят эвакуироваться в укрепления.

URA.RU подало запрос в Минобороны с целью уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее военкоры писали, что на границе с РФ был уничтожен украинский минометный расчет. Они были поражены артиллерийским огнем. Киев периодически организует нападение на Белгородскую область и другие приграничные территории.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Были атакованы жилы районы города, повреждения получили как многоэтажные дома, так и частные постройки. Об этом сообщают военкоры «Русской весны». «[ВСУ] атаковали Белгород. <…> Пострадали многоэтажки, горит частный жилой дом», — передают военкоры. В администрации города подтвердили, что атакован Краснояружский район, а также село Вязовое. Жителей просят эвакуироваться в укрепления. URA.RU подало запрос в Минобороны с целью уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее военкоры писали, что на границе с РФ был уничтожен украинский минометный расчет. Они были поражены артиллерийским огнем. Киев периодически организует нападение на Белгородскую область и другие приграничные территории.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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