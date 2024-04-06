«РВ»: ВСУ ударили по жилым районам Белгорода

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Белгороду. Были атакованы жилы районы города, повреждения получили как многоэтажные дома, так и частные постройки. Об этом сообщают военкоры «Русской весны».
«[ВСУ] атаковали Белгород. <…> Пострадали многоэтажки, горит частный жилой дом», — передают военкоры. В администрации города подтвердили, что атакован Краснояружский район, а также село Вязовое. Жителей просят эвакуироваться в укрепления.
URA.RU подало запрос в Минобороны с целью уточнения информации. Ответ ожидается.
Ранее военкоры писали, что на границе с РФ был уничтожен украинский минометный расчет. Они были поражены артиллерийским огнем. Киев периодически организует нападение на Белгородскую область и другие приграничные территории.
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