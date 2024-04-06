Оперативные службы сообщили о трех погибших после прорыва дамбы в Орске

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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Дамбу в Орске прорвало 5 апреля Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Нашли тела троих человек в зоне затопления в Орске (Оренбургская область). Дамбу прорвало вчера вечером. Об этом сообщили оперативные службы.

«Тела трех человек найдены в зоне затопления в Орске после прорыва дамбы», — говорилось в сообщении. Информацию об этом передал ТАСС.

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Нашли тела троих человек в зоне затопления в Орске (Оренбургская область). Дамбу прорвало вчера вечером. Об этом сообщили оперативные службы. «Тела трех человек найдены в зоне затопления в Орске после прорыва дамбы», — говорилось в сообщении. Информацию об этом передал ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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