Оперативные службы сообщили о трех погибших после прорыва дамбы в Орске

Дамбу в Орске прорвало 5 апреля
новость из сюжетаВ Орске прорвало дамбу
Нашли тела троих человек в зоне затопления в Орске (Оренбургская область). Дамбу прорвало вчера вечером. Об этом сообщили оперативные службы.
«Тела трех человек найдены в зоне затопления в Орске после прорыва дамбы», — говорилось в сообщении. Информацию об этом передал ТАСС.
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