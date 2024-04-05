Туристско-информационный центр Ханты-Мансийска признан лучшим в России. Фото

06 апреля 2024 в 12:53 Размер текста - 17 +

ТИЦ Ханты-Мансийска признан лучшим в России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Туристско-информационный центр города Ханты-Мансийска стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший Туристский информационный центр» в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ 2023». Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин. «Туристский информационный центр Ханты-Мансийска признан лучшим среди городов России. … Было заявлено более 60 претендентов от Туристско-информационных центров из 38 регионов», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Также ТИЦ Ханты-Мансийска получил специальный приз от АНО «Российская система качества». Скоро он сможет похвастаться отличительным знаком и сертификатом Роскачества. В Югре с 1 апреля стартовал прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Туристско-информационный центр города Ханты-Мансийска стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший Туристский информационный центр» в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ 2023». Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин. «Туристский информационный центр Ханты-Мансийска признан лучшим среди городов России. … Было заявлено более 60 претендентов от Туристско-информационных центров из 38 регионов», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Также ТИЦ Ханты-Мансийска получил специальный приз от АНО «Российская система качества». Скоро он сможет похвастаться отличительным знаком и сертификатом Роскачества. В Югре с 1 апреля стартовал прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион.