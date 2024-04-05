Туристско-информационный центр города Ханты-Мансийска стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший Туристский информационный центр» в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ 2023». Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин.
«Туристский информационный центр Ханты-Мансийска признан лучшим среди городов России. … Было заявлено более 60 претендентов от Туристско-информационных центров из 38 регионов», — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Также ТИЦ Ханты-Мансийска получил специальный приз от АНО «Российская система качества». Скоро он сможет похвастаться отличительным знаком и сертификатом Роскачества.
В Югре с 1 апреля стартовал прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион.
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