05 апреля 2024

Туристско-информационный центр Ханты-Мансийска признан лучшим в России. Фото

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ТИЦ Ханты-Мансийска признан лучшим в России Фото:

Туристско-информационный центр города Ханты-Мансийска стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший Туристский информационный центр» в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ 2023». Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин.

«Туристский информационный центр Ханты-Мансийска признан лучшим среди городов России. … Было заявлено более 60 претендентов от Туристско-информационных центров из 38 регионов», — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Также ТИЦ Ханты-Мансийска получил специальный приз от АНО «Российская система качества». Скоро он сможет похвастаться отличительным знаком и сертификатом Роскачества.

В Югре с 1 апреля стартовал прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион.

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Туристско-информационный центр города Ханты-Мансийска стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший Туристский информационный центр» в номинации «Лучший муниципальный ТИЦ 2023». Об этом рассказал мэр города Максим Ряшин. «Туристский информационный центр Ханты-Мансийска признан лучшим среди городов России. … Было заявлено более 60 претендентов от Туристско-информационных центров из 38 регионов», — написал Ряшин в своем telegram-канале. Также ТИЦ Ханты-Мансийска получил специальный приз от АНО «Российская система качества». Скоро он сможет похвастаться отличительным знаком и сертификатом Роскачества. В Югре с 1 апреля стартовал прием заявок на оформление социальных сертификатов на путешествие для школьников с 5 по 9 класс. Туроператоры округа создают специальные программы, благодаря которым дети смогут бесплатно изучать регион.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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