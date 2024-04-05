Свердловских водителей предупредили о гололеде на дорогах

В Свердловской области предупредили водителей о сложных погодных условиях, которые привели к ухудшению дорожной обстановки в регионе. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области.
«На федеральной автодороге „Екатеринбург-Тюмень“ в районе Тугулыма и на участке „Невьянск- Реж- Артемовский- Килачевское“ в Артемовском районе наблюдаются осадки в виде снега и дождя, что привело к мокрому дорожному покрытию и образованию снежного наката. Также мокрое покрытие отмечается на автодороге „Тавда-Увал“ в Тавдинском районе», — говорится в посте в telegram-канале ведомства.
В связи с этим Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть внимательными и осторожными на дорогах. Во избежании скольжения и возможных аварий нужно снижать скорость и сохранять контроль над транспортным средством.
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