Быданов готов извиниться перед главой Мурманской области за нападение с ножом

Глава Мурманской области госпитализирован с ножевым ранением
новость из сюжетаГубернатора Мурманской области ранили ножом
Житель Мурманской области Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора региона Андрея Чибиса, заявил, что готов извиниться перед главой. Об этом он рассказал авторам telegram-канала Zvezda.
«Да-да-да. Конечно, сделаю [извинюсь перед Андреем Чибисом]», — сказал Александр Быданова в разговоре с журналистами. При этом изначально он, отвечая на соответствующий вопрос, заявил однозначно: «Нет».
Накануне на Чибиса было совершено нападение, вследствие чего губернатор получил ножевое ранение. Сейчас Чибис госпитализирован.
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