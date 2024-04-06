Быданов готов извиниться перед главой Мурманской области за нападение с ножом

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Гайдаровский форум - 2019. День второй. Москва, чибис андрей
Глава Мурманской области госпитализирован с ножевым ранением Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

Житель Мурманской области Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора региона Андрея Чибиса, заявил, что готов извиниться перед главой. Об этом он рассказал авторам telegram-канала Zvezda.

«Да-да-да. Конечно, сделаю [извинюсь перед Андреем Чибисом]», — сказал Александр Быданова в разговоре с журналистами. При этом изначально он, отвечая на соответствующий вопрос, заявил однозначно: «Нет».

Накануне на Чибиса было совершено нападение, вследствие чего губернатор получил ножевое ранение. Сейчас Чибис госпитализирован.

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Житель Мурманской области Александр Быданов, напавший с ножом на губернатора региона Андрея Чибиса, заявил, что готов извиниться перед главой. Об этом он рассказал авторам telegram-канала Zvezda. «Да-да-да. Конечно, сделаю [извинюсь перед Андреем Чибисом]», — сказал Александр Быданова в разговоре с журналистами. При этом изначально он, отвечая на соответствующий вопрос, заявил однозначно: «Нет». Накануне на Чибиса было совершено нападение, вследствие чего губернатор получил ножевое ранение. Сейчас Чибис госпитализирован.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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