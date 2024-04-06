Напавший на губернатора Мурманской области раскрыл причину своего поступка

Александро Быданов назвал причиной своего нападения на губернатора Андрея Чибиса (на фото) — стечением обстоятельств
новость из сюжетаГубернатора Мурманской области ранили ножом
Житель Мурманской области Александр Быданов, напавший на губернатора области Андрея Чибиса с ножом, назвал свой поступок «стечением обстоятельств». Его слова передает telegram-канал Zvezda.
«Стечение обстоятельств», — обозначил Александр Быданов свои мотивы. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистам.
Нападение на губернатора Мурманской области было совершено 5 апреля. Сейчас глава региона находится в больнице. Он также поблагодарил Росгвардию за быстрое задержание нападавшего.
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