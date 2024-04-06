Напавший на губернатора Мурманской области раскрыл причину своего поступка

Напавший на губернатора Чибиса объяснил свой поступок «стечением обстоятельств»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российский инвестиционный форум 2017. День второй. Сочи, портрет, чибис андрей
Александро Быданов назвал причиной своего нападения на губернатора Андрея Чибиса (на фото) — стечением обстоятельств Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

Житель Мурманской области Александр Быданов, напавший на губернатора области Андрея Чибиса с ножом, назвал свой поступок «стечением обстоятельств». Его слова передает telegram-канал Zvezda.

«Стечение обстоятельств», — обозначил Александр Быданов свои мотивы. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистам.

Нападение на губернатора Мурманской области было совершено 5 апреля. Сейчас глава региона находится в больнице. Он также поблагодарил Росгвардию за быстрое задержание нападавшего.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Мурманской области Александр Быданов, напавший на губернатора области Андрея Чибиса с ножом, назвал свой поступок «стечением обстоятельств». Его слова передает telegram-канал Zvezda. «Стечение обстоятельств», — обозначил Александр Быданов свои мотивы. Так он ответил на соответствующий вопрос журналистам. Нападение на губернатора Мурманской области было совершено 5 апреля. Сейчас глава региона находится в больнице. Он также поблагодарил Росгвардию за быстрое задержание нападавшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...