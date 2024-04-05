05 апреля 2024

Челябинский губернатор Текслер провел экстренное совещание из-за паводка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторский прием ко Дню печати. Челябинск , текслер алексей
Паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, заявил Текслер Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Обстановка с паводком в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. На юге региона уровень воды снижается, но вскоре половодье ожидается в центральной и горнозаводской зонах области. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на оперативном совещании.

«Паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. Сегодня отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка в некоторых территориях. В скором времени половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской части региона», — отметил Текслер на совещании с главами муниципальных образований, представителями региональных министерств и федеральных структур.

В Троицке сделан временный водовод, восстановлена работа котельной. В Брединском районе ситуация стабилизируется, но на особом контроле остается наблюдение за уровнем притока воды к Брединскому водохранилищу на реке Синташта. В поселке Бреды сотрудники МЧС перекачивают воду из 15-ти затопленных жилых домов и приусадебных участков.

В селе Варна уровень воды понизился почти на два метра. В пункте временного размещения (ПВР) находятся пять человек. Подсчитывается ущерб. В Карталинском районе ситуация нормализовалась.

В Нагайбакском районе на особом контроле находится сброс воды из пруда Хрустального. Есть риск подтопления населенных пунктов. На месте с беспилотником работают сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области. Также в район выехал замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов.

В Пластовском районе уровень воды поднялся. В поселке Михайловка подтоплено два жилых дома и три приусадебных участка. В селе Уйском подтоплены семь приусадебных участков.

Паводковая обстановка в Челябинской области остается непростой
Паводковая обстановка в Челябинской области остается непростой
На юге Челябинской области пик паводка пройден, но вскоре ситуация может ухудшиться в других районах региона
На юге Челябинской области пик паводка пройден, но вскоре ситуация может ухудшиться в других районах региона
Ситуация с паводком в Челябинской области находится на круглосуточном контроле
Ситуация с паводком в Челябинской области находится на круглосуточном контроле

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Обстановка с паводком в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. На юге региона уровень воды снижается, но вскоре половодье ожидается в центральной и горнозаводской зонах области. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на оперативном совещании. «Паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. Сегодня отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка в некоторых территориях. В скором времени половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской части региона», — отметил Текслер на совещании с главами муниципальных образований, представителями региональных министерств и федеральных структур. В Троицке сделан временный водовод, восстановлена работа котельной. В Брединском районе ситуация стабилизируется, но на особом контроле остается наблюдение за уровнем притока воды к Брединскому водохранилищу на реке Синташта. В поселке Бреды сотрудники МЧС перекачивают воду из 15-ти затопленных жилых домов и приусадебных участков. В селе Варна уровень воды понизился почти на два метра. В пункте временного размещения (ПВР) находятся пять человек. Подсчитывается ущерб. В Карталинском районе ситуация нормализовалась. В Нагайбакском районе на особом контроле находится сброс воды из пруда Хрустального. Есть риск подтопления населенных пунктов. На месте с беспилотником работают сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области. Также в район выехал замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов. В Пластовском районе уровень воды поднялся. В поселке Михайловка подтоплено два жилых дома и три приусадебных участка. В селе Уйском подтоплены семь приусадебных участков.
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