Челябинский губернатор Текслер провел экстренное совещание из-за паводка. Фото

06 апреля 2024 в 13:54 Размер текста - 17 +

Паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, заявил Текслер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Обстановка с паводком в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. На юге региона уровень воды снижается, но вскоре половодье ожидается в центральной и горнозаводской зонах области. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на оперативном совещании. «Паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. Сегодня отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка в некоторых территориях. В скором времени половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской части региона», — отметил Текслер на совещании с главами муниципальных образований, представителями региональных министерств и федеральных структур. В Троицке сделан временный водовод, восстановлена работа котельной. В Брединском районе ситуация стабилизируется, но на особом контроле остается наблюдение за уровнем притока воды к Брединскому водохранилищу на реке Синташта. В поселке Бреды сотрудники МЧС перекачивают воду из 15-ти затопленных жилых домов и приусадебных участков. В селе Варна уровень воды понизился почти на два метра. В пункте временного размещения (ПВР) находятся пять человек. Подсчитывается ущерб. В Карталинском районе ситуация нормализовалась. В Нагайбакском районе на особом контроле находится сброс воды из пруда Хрустального. Есть риск подтопления населенных пунктов. На месте с беспилотником работают сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области. Также в район выехал замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов. В Пластовском районе уровень воды поднялся. В поселке Михайловка подтоплено два жилых дома и три приусадебных участка. В селе Уйском подтоплены семь приусадебных участков. Паводковая обстановка в Челябинской области остается непростой Фото с telegram-канала правительства Челябинской области (https://t.me/poolN74/14929) На юге Челябинской области пик паводка пройден, но вскоре ситуация может ухудшиться в других районах региона Фото с telegram-канала правительства Челябинской области (https://t.me/poolN74/14929) Ситуация с паводком в Челябинской области находится на круглосуточном контроле Фото с telegram-канала правительства Челябинской области (https://t.me/poolN74/14929) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обстановка с паводком в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. На юге региона уровень воды снижается, но вскоре половодье ожидается в центральной и горнозаводской зонах области. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер на оперативном совещании. «Паводковая обстановка в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой. Сегодня отмечена общая тенденция к снижению уровня воды и прохождению пика паводка в некоторых территориях. В скором времени половодье ожидается в центральных районах области, в северной и горнозаводской части региона», — отметил Текслер на совещании с главами муниципальных образований, представителями региональных министерств и федеральных структур. В Троицке сделан временный водовод, восстановлена работа котельной. В Брединском районе ситуация стабилизируется, но на особом контроле остается наблюдение за уровнем притока воды к Брединскому водохранилищу на реке Синташта. В поселке Бреды сотрудники МЧС перекачивают воду из 15-ти затопленных жилых домов и приусадебных участков. В селе Варна уровень воды понизился почти на два метра. В пункте временного размещения (ПВР) находятся пять человек. Подсчитывается ущерб. В Карталинском районе ситуация нормализовалась. В Нагайбакском районе на особом контроле находится сброс воды из пруда Хрустального. Есть риск подтопления населенных пунктов. На месте с беспилотником работают сотрудники ГУ МЧС России по Челябинской области. Также в район выехал замминистра общественной безопасности региона Валерий Устинов. В Пластовском районе уровень воды поднялся. В поселке Михайловка подтоплено два жилых дома и три приусадебных участка. В селе Уйском подтоплены семь приусадебных участков.