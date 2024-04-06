Вылет самолета из Тюмени в поселок ЯНАО задерживается 10 часов. Скрин

06 апреля 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

В Тюмени на 10 часов задержан вылет рейса Фото: Сергей Русанов © URA.RU В тюменском аэропорту Рощино на 10 часов перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» поселок Бованенково (ЯНАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании „Газпром Авиа“ по маршруту Тюмень — Бованенково задержан. Вылет воздушного судна ожидался 6 апреля 2024 года в 05:30, однако был перенесен на 15:30 6 апреля 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса связана с погодными условиями в аэропорту Бованенково. Она может быть продлена и на более долгое время. Задержка вылета самолета «Газпром Авиа» Скрин: онлайн-табло аэропорта Рощино Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском аэропорту Рощино на 10 часов перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» поселок Бованенково (ЯНАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании „Газпром Авиа“ по маршруту Тюмень — Бованенково задержан. Вылет воздушного судна ожидался 6 апреля 2024 года в 05:30, однако был перенесен на 15:30 6 апреля 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса связана с погодными условиями в аэропорту Бованенково. Она может быть продлена и на более долгое время.