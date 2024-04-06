Вылет самолета из Тюмени в поселок ЯНАО задерживается 10 часов. Скрин

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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, телетрап, аэропорт тюмень
В Тюмени на 10 часов задержан вылет рейса Фото:

В тюменском аэропорту Рощино на 10 часов перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» поселок Бованенково (ЯНАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.

«Рейс авиакомпании „Газпром Авиа“ по маршруту Тюмень — Бованенково задержан. Вылет воздушного судна ожидался 6 апреля 2024 года в 05:30, однако был перенесен на 15:30 6 апреля 2024 года», — следует из онлайн-табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса связана с погодными условиями в аэропорту Бованенково. Она может быть продлена и на более долгое время.

Задержка вылета самолета «Газпром Авиа»
Задержка вылета самолета «Газпром Авиа»

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В тюменском аэропорту Рощино на 10 часов перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» поселок Бованенково (ЯНАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта. «Рейс авиакомпании „Газпром Авиа“ по маршруту Тюмень — Бованенково задержан. Вылет воздушного судна ожидался 6 апреля 2024 года в 05:30, однако был перенесен на 15:30 6 апреля 2024 года», — следует из онлайн-табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса связана с погодными условиями в аэропорту Бованенково. Она может быть продлена и на более долгое время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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