В тюменском аэропорту Рощино на 10 часов перенесен вылет рейса авиакомпании «Газпром Авиа» поселок Бованенково (ЯНАО). Информация об этом появилась на онлайн-табло на сайте аэропорта.
«Рейс авиакомпании „Газпром Авиа“ по маршруту Тюмень — Бованенково задержан. Вылет воздушного судна ожидался 6 апреля 2024 года в 05:30, однако был перенесен на 15:30 6 апреля 2024 года», — следует из онлайн-табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка рейса связана с погодными условиями в аэропорту Бованенково. Она может быть продлена и на более долгое время.
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