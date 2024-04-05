В Тюмени выбрали нового главу городского отделения ЛДПР

06 апреля 2024 в 15:37 Размер текста - 17 +

Руководителем тюменского городского отделения ЛДПР единогласно выбран Максим Долматов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Руководителем тюменского городского отделения ЛДПР единогласно выбран Максим Долматов. Об этом сообщил заместитель руководителя тюменской фракции ЛДПР Иван Вершинин. «Провели собрание городской конференции партии, наш активный партиец Максим Долматов единогласно избран Тюменским городским координатором ЛДПР. … Избрание Максима Долматова городским координатором считаю верным и предсказуемым решением», — написал Вершинин на своей странице «ВКонтакте». Долматов активно проявил себя в период избирательной кампании на выборах в городскую Думу и представлял кандидата в президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого. Также на собрании городской конференции партии был сформирован Представительный орган тюменского отделения партии из семи координаторов первичных организаций. Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин провоцирует межпартийный конфликт с КПРФ. Народный избранник несколько раз публично раскритиковал бывшего партфункционера-коммуниста Александра Бакшаева, избившего собаку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководителем тюменского городского отделения ЛДПР единогласно выбран Максим Долматов. Об этом сообщил заместитель руководителя тюменской фракции ЛДПР Иван Вершинин. «Провели собрание городской конференции партии, наш активный партиец Максим Долматов единогласно избран Тюменским городским координатором ЛДПР. … Избрание Максима Долматова городским координатором считаю верным и предсказуемым решением», — написал Вершинин на своей странице «ВКонтакте». Долматов активно проявил себя в период избирательной кампании на выборах в городскую Думу и представлял кандидата в президенты от ЛДПР Леонида Слуцкого. Также на собрании городской конференции партии был сформирован Представительный орган тюменского отделения партии из семи координаторов первичных организаций. Депутат Тюменской облдумы от ЛДПР Иван Вершинин провоцирует межпартийный конфликт с КПРФ. Народный избранник несколько раз публично раскритиковал бывшего партфункционера-коммуниста Александра Бакшаева, избившего собаку.